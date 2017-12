I fatti del giorno: lunedì 25 dicembre 2017

Stampa

VEGLIA NATALE, PAPA GUARDA A CHI FUGGE DA ERODE DI TURNOINSISTE SU SITUAZIONE DI CHI COSTRETTO A LASCIARE SUA TERRA

Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, papa

Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti

a “lasciare la loro terra e mettersi in cammino”, per

“sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere

e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a

versare sangue innocente”. Questa la riflessione del Papa nella

messa della notte di Natale, celebrata nella basilica di San

Pietro con centinaia tra cardinali, vescovi e sacerdoti. “Maria

e Giuseppe, per i quali non c’era posto, sono i primi ad

abbracciare Colui che viene a dare a tutti noi il documento di

cittadinanza”, ha detto il pontefice. Il bimbo nella mangiatoia,

ha proseguito, “ci spinge a dare spazio a una nuova

immaginazione sociale, a non avere paura di sperimentare nuove

forme di relazione in cui nessuno debba sentire che in questa

terra non ha un posto”.

—.

GENTILONI, PRESTO CONTINGENTE SOLDATI ITALIANI IN NIGER

COMPITO CONSOLIDARE PAESE E CONTRASTARE TERRORISMO E TRATTA

Presto un contingente di soldati italiani potrebbe partire per

il Niger, paese dove passa la rotta che ogni anno conduce decine

di migliaia di migranti in Libia. A dare l’annuncio e’ stato il

presidente del consiglio Paolo Gentiloni sul ponte della nave

militare Etna, dove insieme col ministro della Difesa Pinotti ha

salutato i militari italiani della missione europea Sophia.

Presto il governo chiedera’ al Parlamento di autorizzare la

missione in Niger, che “avra’ il compito di consolidare quel

Paese, contrastare il traffico degli esseri umani e contrastare

il terrorismo”.

—.

AUSTRIA, ACCOGLIENZA OBBLIGATORIA NON AIUTERA’ EUROPA

INTERVISTA NEO CANCELLIERE KURZ A QUOTIDIANO TEDESCO

“Costringere i Paesi ad accogliere i rifugiati non aiutera’

l’Europa”. Lo ha affermato il neo cancelliere austriaco

Sebastian Kurz, alla guida di una coalizione di destra e

ultradestra in un’intervista al quotidiano tedesco Bild am

Sonntag, opponendosi alle quote Ue per la ripartizione del

migranti. “Se continuiamo così divideremo l’Unione europea e gli

Stati membri decideranno ognuno per conto proprio quante persone

accogliere”, ha aggiunto.

—.

17/ENNE ACCOLTELLATO A NAPOLI, FERMATO 15/ENNE DA POLIZIA

ACCUSA TENTATIVO OMICIDIO, CACCIA A ALTRI 3 DELLA BABY GANG

Un 15enne e’ stato fermato dalla Polizia nell’ambito delle

indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed al

torace nel pomeriggio di lunedì scorso nella centrale Via Foria

a Napoli. Per lui ora c’e’ l’accusa di tentativo di omicidio.

Le indagini proseguono per individuare altri tre componenti

della baby gang che ha accerchiato e aggredito Arturo. Decisive

sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro

giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le

immagini di alcune telecamere e l’attività sul territorio delle

forze dell’ordine.

—.

FERITO INCIDENTE: E’ STUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

RICOVERATO A CESENA MA NON E’ IN PERICOLO DI VITA

E’ un ragazzo di 18 anni appena compiuti, coinvolto in un

progetto di alternanza scuola-lavoro, il ferito in un incidente

sul lavoro nel quale, giovedì, e’ morto un artigiano di 45 anni

a Faenza (Ravenna). Il 18enne invece ha riportato lesioni e

fratture alle gambe, e’ ricoverato all’Ospedale Bufalini di

Cesena, ma non e’ in pericolo di vita. ”Tutto questo e’

inaccettabile, casi del genere non possono più essere tollerati

nei luoghi di lavoro”, hanno detto Francesca Picci e Francesco

Tinarelli, coordinatori nazionale e regionale dell’Unione degli

Studenti.

—.

FILIPPINE: CONTINUA A SALIRE BILANCIO VITTIME TEMPESTA

MORTI ACCERTATI SONO 200, TRAVOLTI DA FANGO E ALLUVIONI

Continua a salire il bilancio delle vittime nel sud della

Filippine dopo il passaggio della tempesta tropicale Tembin.

Secondo le autorita’ i morti accertati sono adesso 200, travolti

dal fango e dalle alluvioni. Squadre di salvataggio sono al

lavoro alla ricerca dei dispersi stimato in 150. Circa 70mila

gli sfollati. Nelle prime ore di ieri la tempesta tropicale,

che nelle Filippine viene chiamata Vinta, si e’ spostata a sud

delle isole Spratly e si sta dirigendo verso il sud del Vietnam,

aumentando di potenza con venti che soffiano fino a 120

chilometri. (Fonte ANSA).