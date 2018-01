Stampa

Sono stati 519 gli interventi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, diminuiti rispetto allo scorso anno, quando furono 674.

Il numero maggiore nel Lazio 114 (lo scorso anno furono 110), Puglia 92, Lombardia 67, Emilia Romagna 62 e Toscana 54. Anche quest’anno nessun intervento in Sardegna, zero interventi anche in Umbria.

“Da segnalare – viene sottolineato – la notevole diminuzione di operazioni questa notte dei vigili del fuoco in Campania, 24 interventi a fronte dei 95 dello scorso Capodanno”.