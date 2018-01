I fatti del giorno: sabato 13 gennaio 2018

Stampa

GENTILONI, ‘I GIOCHI NON SONO FATTI DOBBIAMO VINCERE’OGGI RENZI AL LINGOTTO. NODO REGIONALI IN SFIDA CAV-SALVINI

Matteo Renzi lancerà tra poche ore dal palco del Lingotto, dove

è in corso l’assemblea degli amministratori dem, la sua sfida

elettorale, dopo aver lasciato ieri il primo intervento al

premier Gentiloni. “I giochi non sono fatti, dobbiamo vincere”,

ha detto il presidente del Consiglio, replicando su Roma agli

attacchi di Virginia Raggi. E mentre Liberi e Uguali dice no al

candidato renziano Gori in Lombardia mettendo in campo l’ex dem

Onorio Rosati, le elezioni regionali entrano nella sfida interna

al centrodestra, dato per favorito, tra Berlusconi e Salvini che

punta a Palazzo Chigi. A mediare Giorgia Meloni, oggi in

assemblea nazionale, che invita a frenare la corsa agli annunci.

Per il Lazio si rafforza l’ipotesi di candidare il sindaco di

Amatrice Pirozzi. Secondo l’agenzia di rating Dbrs “l’esito

delle prossime elezioni in Italia difficilmente offrirà un

vincitore chiaro”.

—.

NUOVA TEGOLA SU TRUMP, PAGO’ SILENZIO EX PORNOSTAR

MONDO INDIGNATO PER PAROLACCE SU MIGRANTI, CHECKUP OK

Non si placa l’indignazione globale per le parole di Donald

Trump sui migranti provenienti dai “Paesi cessi”, mentre spunta

un nuovo scandalo: avrebbe fatto avere ad una ex pornostar 130

mila dollari un mese prima delle elezioni in cambio del suo

silenzio su un presunto rapporto sessuale. Il presidente si è

sottoposto intanto al suo primo checkup alla Casa Bianca,

risultando, secondo gli esiti degli esami rivelati dal suo

medico, “in salute eccellente”. La visita non prevedeva

screening psichiatrici o neurologici, invocati dai suoi

detrattori che mettono in dubbio la sua salute mentale.

—.

CONSIP, PM CHIEDE PROROGA INDAGINI SU LOTTI E PAPA’ RENZI

ANCHE PER L’EX COMANDANTE DEI CC DEL SETTE E SALTALAMACCHIA

La Procura di Roma ha chiesto la proroga di sei mesi delle

indagini nei confronti del ministro dello Sport, Luca Lotti,

accusato di favoreggiamento e violazione del segreto istruttorio

nell’ambito di un filone dell’inchiesta Consip. La richiesta

riguarda altre 11 persone coinvolte nell’inchiesta, fra le quali

Tiziano Renzi – padre dell’ex premier Matteo – il comandante

generale dei carabinieri Tullio Del Sette e l’ex comandante

della Legione Toscana dell’Arma, Emanuele Saltalamacchia.

—.

ACCORDO MERKEL-SCHULZ, GERMANIA VERSO LA GRANDE COALIZIONE

REPUBBLICA CECA AL VOTO, PROBABILE BALLOTTAGGIO PER ZEMAN

Superati gli scogli sul fisco e sui migranti, si apre la strada

in Germania per un governo di Grande Coalizione. Per il leader

della Spd Martin Schulz si tratta di ‘un risultato eccezionale’

e porta ‘un contratto di governo’ sullo stato sociale, con

l’aumento degli aiuti alle famiglie, gli investimenti nel

sistema della formazione. La cancelliera Angela Merkel spiega di

avere ‘lavorato per un governo stabile’ ma, ha aggiunto,

‘dobbiamo essere più veloci nelle decisioni’. Esulta Bruxelles,

euro ai massimi. Oggi seconda giornata di votazioni nella

Repubblica ceca. Favorito il presidente uscente Milos Zeman,

filorusso.

—.

DA OGGI STOP A COSTI EXTRA SU PAGAMENTI CON CARTE

UE, CONSUMATORI RISPARMIERANNO FINO A 500 MLN ALL’ANNO

Da oggi i consumatori europei risparmieranno fino a 550 milioni

di euro all’anno – stima il vicepresidente della Commissione Ue

Valdis Dombrovskis – grazie alla nuova direttiva sui servizi di

pagamenti (PSD2) che tra le altre cose taglierà i costi extra

delle transazioni con carte di credito o di debito, sia online

che nei negozi. Le nuove norme aprono anche il mercato europeo

dei pagamenti a tutte le società che offrono questi servizi, e

che avranno accesso alle informazioni sui conti correnti.

Migliorati anche i requisiti di sicurezza.

—.

MOLESTIE: NUOVE ACCUSE CONTRO SEAGAL, ANCHE DI STUPRO

SAREBBE AVVENUTO AI DANNI DI UNA 18ENNE. DENUNCIATO

Nuove e gravi accuse di molestie per Steven Seagal: due donne

gli contestano molestie sessuali e una delle due sostiene che

l’attore la stupro’ nel 1994 quando lei era ancora teen-ager.

Le accuse, riportate da “The Wrap”, mostrano uno schema comune:

Seagal avrebbe invitato le donne a raggiungerlo in luoghi dove

avrebbero dovuto trovarsi altre persone e dove invece c’era

soltanto lui o al massimo una guardia del corpo. Entrambe le

donne hanno fatto denuncia alla polizia di Los Angeles. Una di

loro, Regina Simons, aveva all’epoca 18 anni, è mormone ed era

una comparsa sul set del film uscito nel 1994 “Deadly Ground”.

—.

CALCIO: IL BAYERN RICOMINCIA DA TRE CONTRO IL LEVERKUSEN

FIGC: CAOS LEGA A SENZA CANDIDATO, LOTITO TENTA LA CORSA

Il Bayern Monaco apre il 2018 come aveva chiuso il 2017: con una

vittoria. Ferma dal 15 dicembre scorso, la Bundesliga riapre i

battenti con l’anticipo della 18/a giornata fra Bayer Leverkusen

e Bayern Monaco, che la squadra di Jupp Heynckes si aggiudica

per 3-1. Il successo di ieri sera porta i bavaresi a 44 punti,

14 in più dello Schalke 04 (30) che oggi alle 18,30 sarà

impegnato sul campo del Lipsia, attualmente a 28 punti. Domani

scade il termine per presentare le candidature per le elezioni

federcalcio. Nel caos si fa largo Claudio Lotito ma la Lega A è

spaccata. (Fonte ANSA).