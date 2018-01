I fatti del giorno: giovedì 25 gennaio 2018

Stampa

REGENI, FIACCOLATE IN OLTRE 100 PIAZZE PER LA VERITA’A DUE ANNI ESATTI DALLA SCOMPARSA DEL RICERCATORE

L’Italia si tinge di giallo per Giulio Regeni. A due anni esatti

dalla scomparsa al Cairo del ricercatore friulano, oggi alle

19.41 – l’ora dell’ultimo messaggio inviato da Giulio – oltre

100 piazze da Nord a Sud risponderanno all’appello della

famiglia e di Amnesty International e, con fiaccole gialle,

chiederanno verità e giustizia per il giovane torturato e ucciso

in Egitto.

—.

TRUMP ARRIVA OGGI A DAVOS, EUROPA DICE NO AI PROTEZIONISMI

MERKEL: SERVE COOPERAZIONE E MULTILATERALISMO

Trump e’ atteso oggi al Forum economico mondiale di Davos. Dovrà

fare i conti con un’Europa che dice ‘no’ ai protezionismi. Alla

vigilia la Merkel, con parole che sembrano riferirsi

all’amministrazione Usa, dice: ‘Dobbiamo chiederci se abbiamo

imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L’unica

risposta è la cooperazione e il multilateralismo’.

—.

IN CINA PRIME SCIMMIE CLONATE COME DOLLY. ALLARME VATICANO

LA TECNICA AIUTERA’ A RIDURRE USO PRIMATI IN LABORATORIO

Si chiamano Zhong Zhong e Hua Hua le prime due scimmie al mondo

clonate con la tecnica della pecora Dolly. La loro nascita, 19

anni dopo la prima clonazione di un primate – la femmina di

macaco Tetra – apre alla possibilità di ridurre il numero di

primati usati nella sperimentazione animale. Duro il cardinale

Sgreccia, presidente emerito della pontificia Accademia per la

Vita: si tratta di una “minaccia per il futuro dell’uomo”.

—.

FIAMME ALLA SACRA DI S. MICHELE, BRUCIA IL TETTO DEL CONVENTO

ISPIRÒ ‘IL NOME DELLA ROSA’ DI ECO, SEAN CONNERY NEL FILM

La Sacra di San Michele in fiamme. Un incendio e’ divampato ieri

sera sul tetto del monastero del monumento simbolo della Regione

Piemonte. E’ il luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best

seller ‘Il nome della Rosa’, da cui e’ stato tratto l’omonimo

film con Sean Connery. Sul tetto del monastero erano in corso

lavori di ristrutturazione. Ancora da accertare le cause.

—.

GENTILONI: BERLUSCONI NON È POPULISTA MA NIENTE LARGHE INTESE

CANDIDATI, TENSIONE NELLE COALIZIONI. RICHIAMI AGCOM PER 5 TG

Il Pd non farà intese con Berlusconi, che pure populista non è:

così Gentiloni. Sale intanto la tensione nelle coalizioni sui

nomi dei canditati. L’Agcom richiama alla par condicio: Tg La7,

Tg4 e Studio Aperto, Sky Tg 24 e Rai News. Stamani a Milano

udienza per un ricorso che chiede la sospensione di Salvini da

segretario della Lega. In serata incontro a Perugia con Di Maio,

mentre Renzi sarà a Porta a Porta.

—.

WIKILEAKS, MEDICI: SALUTE ASSANGE IN ‘PERICOLO’

MOLESTIE, CONDANNA MEDICO GINNASTE USA FINO A 175 ANNI

La salute fisica e mentale di Assange e’ in ‘pericolo’ a causa

della sua lunga permanenza nell’Ambasciata ecuadoriana a Londra:

il cofondatore di WikiLeaks dovrebbe essere trasferito in

ospedale. Ne sono convinti due medici che lo hanno visitato per

20 ore nell’arco di 3 giorni lo scorso ottobre. Condanna da 40 a

175 anni per Larry Nassar, ex medico della nazionale femminile

di ginnastica Usa accusato di molestie su minorenni.

—.

AFGHANISTAN: ISIS ATTACCA SAVE THE CHILDREN, 11 MORTI

SIRIA, TRUMP: RISCHIO CONFLITTI TRA FORZE USA E TURCHE

E’ di almeno 11 morti e 24 feriti il bilancio dell’attacco

durato oltre 10 ore di un commando dell’Isis alla sezione di

Jalalabad City di Save The Children. Trump ha chiesto ieri in

una telefonata con Erdogan di “esercitare prudenza ed evitare

ogni azione che potrebbe comportare il rischio di un conflitto

tra le forze turche e Usa” in Siria.

—.

CALCIO: SERIE A, LAZIO-UDINESE 3-0 E SAMPDORIA-ROMA 1-1

BIANCOCELESTI OK NEL RECUPERO DELLA 12MA GIORNATA

Nei recuperi della 12ma giornata della serie A di calcio, la

Lazio batte 3-0 l’Udinese mentre la Roma pareggia 1-1 in casa

della Sampdoria. All’Olimpico per i biancocelesti autorete di

Samir e gol di Nani e Felipe Anderson. A Genova gol di

Quagliarella e risposta di Dzeko. (Fonte ANSA).