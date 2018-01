Sprocati suona la carica: a Terni primo tempo granata avanti 0-1

Stampa

Termina con i granata in vantaggio il primo tempo la gara del Liberati tra Ternana e Salernitana. Decide al momento un gol di Sprocati al 20’ imbeccato da Rossi in contropiede. Ternana pericolosa con Carretta, mentre campani che pungono soprattutto con Rossi. Ammoniti Vitale e Favalli mentre al 39’ Signori entra in luogo di Statella nei padroni di casa.

Al Liberati di Terni sarà dunqua una battaglia ma la Salernitana, scortata dai suoi tifosi, è pronta. Colantuono carica la sua squadra per una gara che mette in palio punti pesanti per entrambe. La Ternana cerca i tre punti per risalire in classifica, la Salernitana non vuol perdere contatto con la zona play off.

Il tecnico schiera lo stesso modulo andato in scena con il Venezia, ma cambia uomini in difesa e a centrocampo. E non solo per le assenze di Mantovani (infortunato)e Ricci (squalificato). A sorpresa, infatti,il nuovo arrivato Tiago Casasola partirà subito titolare, mentre Signorelli scalza la candidatura certa di Odjer a centrocampo per la sostituzione di Ricci.

Il trainer granata conferma dunque il 3-4-3 messo in campo contro il Venezia. Tra i pali Radunovic ritrova la maglia da titolare che era andata ad Adamonis. In difesa Schiavi è l’unico superstite del terzetto schierato con il Venezia.

Vitale (al rientro dopo la squalifica) agisce sul centrosinistra, mentre l’ultimo arrivato Casasola viene preferito a Tuia sul centrodestra. In mediana l’unica novità è il ritorno di Minala che farà coppia, come detto, con Signorelli. Zito e Pucino agiscono sulle corsie esterne, dando manforte al tridente formato dai baby-laziali Palombi e Rossi e da Sprocati pronto a tornare ad essere decisivo.

Farà 3-4-1-2, invece, la Ternana di Pochesci. I rossoverdi sono reduci da una settimana di ritiro a Pomezia dove hanno potuto preparare senza pressioni la gara contro i granata. Stringe i denti l’ex Montalto che guida l’attacco delle Fere. Alle sue spalle ecco Statella, Tremolada e Carretta .

In mediana il perno centrale è Paolucci, affiancato da Defendi e Favalli. Davanti a Plizzari , invece, agisce il trio difensivo composto da Valjent, Vitiello e Gasparetto . Intanto la dirigenza granata attenderà il triplice fischio del match del “Liberati” per lanciarsi a capofitto nel rush conclusivo del calciomercato. Arbitra Fourneau di Roma 1.

TERNANA – SALERNITANA 0-1 (primo tempo)

TERNANA (4-2-3-1): Plizzari; Vitiello, Gasparetto, Valjent, Favalli; Defendi, Paolucci; Statella, Tremolada, Carretta; Montalto. A disp.: Sala, Finotto, Signori, Bordin, Angiulli, Signorini, Ferretti, Rigione, Zanon, Repossi, Piovaccari, Albadoro. All.: Pochesci.

SALERNITANA (3-4-1-2): Radunovic; Casasola, Schiavi, Vitale; Pucino, Minala, Signorelli, Zito; Sprocati; Rossi, Palombi. A disp: Adamonis, Russo, Popescu, Tuia, Odjer, Kiyine, Di Roberto, Alex, Rosina, Rodriguez, Bocalon. All: Stefano Colantuono.

ARBITRO: Sig. Francesco Fourneau di Roma 1 (Rossi/Luciano) IV uomo: Cudini

RETI: 20’ Sprocati

