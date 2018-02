Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola martedì 13 febbraio

Stampa

Ecco i titoli delle prime pagine sui giornali La Città, Metropolis, Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano LA CITTA’ il titolo di apertura è:

Furbetti del cartellino, nessun colpevole. Prosciolti 22 dipendenti del “Ruggi” accusati di assenteismo. Il gup: non c’è prova che non fossero sul luogo di lavoro. Flop della Procura: è l’indagine che fece parlare l’Italia con gli 800 indagati. Finora una sola condanna

Di lato: Il centrodestra. Mara e Giorgia la pace parla al femminile

Cinque Stelle. Grillo come Bossi: «Le tasse pagate qui debbono restare qua»

La foto notizia: L’annuncio del presidente De Luca. «Nuovo ospedale in cinque anni»

A centro pagina: Porta Ovest. Autorità-Tecnis Ora è guerra di carte bollate

Questura. Commissariati e “Volanti” Errico cambia

Di spalla: L’aggressione. Caos zone collinari 10 furti in 7 giorni

Le strutture. Fondali risagomati È il “mini” dragaggio

Taglio basso: Lutto nella cultura. Galasso, il Sud pensiero italiano. Scompare lo storico che elevò il meridionalismo a scienza.

La lirica. A Santa Maria de Lama i concerti del “Martucci”

I box in alto: Laboratori analisi in crisi. È shopping. In campo i grandi gruppi

Sport. Salernitana. L’ex Nicola Salerno rassicura i tifosi «I granata risaliranno»

Polvere di stelle. Il “monumento” Ciro Ferrara vicino alla leggenda (di Enzo Casciello)

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

Assenteismo al Ruggi: niente truffa. Sentenza apripista, il gup proscioglie 22 dipendenti: regole violate ma non c’è reato. Svolta nella maxi inchiesta della Procura. Il giudice: solo illeciti disciplinari, tocca al manager decidere sulle sanzioni

La vertenza. No compost nella Piana, pasticcio sul ricorso

Di lato: La sanità/1. De Luca: 400 milioni per il nuovo Ruggi. Sorgerà nell’area ex Finmatica

La sanità/2. Vallo, infartuato senza cure i sindaci contro la Regione

A centro pagina: Rioni collinari sotto assedio dei ladri. L’allarme dei residenti: fino a cinque colpi in un giorno. Scattano le ronde. Raffica di furti nelle case: «Ci sentiamo braccati c’è una banda in azione»

L’omicidio di Pagani. Condannati gli assassini della prostituta

Di spalla: Verso il voto/1. Pd in Campania pronto a giocare la carta Gentiloni Berlusconi attende

Verso il voto/2. Forza Italia «Battaglia a Salerno la nostra svolta»

Taglio basso: L’addio. Lacrime per Vecchio, la fiera tenerezza dell’artista

Il ricordo/1. Un don Chisciotte contro la mediocrità (di Paolo Apolito)

Il ricordo/2. Pittura e memoria ai bordi del vissuto (di Angelo Trimarco)

I box in alto: Il lutto. PERCORSI SALERNITANI IL SEGNO DI GALASSO

La rassegna. CONCERTO «MARTUCCI» INAUGURA L’AUDITORIUM

L’intervento. IL ’68 SOSPESO TRA SILENZIO E RETORICA

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Ruggi: assolti 50 furbetti. Pur avendo ceduto il badge da timbrare erano presenti sul posto di lavoro, nessun disservizio. Stesso provvedimento in arrivo per altri 400 dipendenti ai quali non era contestata la truffa. Si sgonfia l’inchiesta della Procura

A centro pagina: Addio a Galasso lo storico che difese l’ambiente. Un maestro nel nome di Croce

Cantalamessa: “Lega avanti perchè noi siamo con la gente”. Il sondaggio che premia i leghisti

Salerno: Troppi furti a Giovi. Pronte le ronde notturne.

Di spalla: Amato lascia la Digos. Dirigerà il Commissariato di Nocera

Taglio basso: Omicidio Attruia. Chiesti 30 anni per il paganese Lima

Castel San Giorgio. Guerra in casa Pd, si infuocano le polemiche. I grillini volano

Salernitana: i guai non finiscono mai. Tegola Odjer per i granata: per il ghanese stop di 1 mese

LE PRIME PAGINE IN FOTO

LE PRIME PAGINE IN VIDEO