I fatti del giorno: martedì 6 marzo 2018

RENZI LASCIA DOPO GOVERNO, DI MAIO: INIZIA TERZA REPUBBLICASALVINI: GOVERNO DI CENTRODESTRA. BENE FONTANA E ZINGARETTI

Reduce dalla “netta sconfitta” alle elezioni, Renzi annuncia che

lascerà la segreteria del Pd ma dopo la formazione del Governo.

Ed è scontro nel partito. Salvini si dice pronto a un esecutivo

del centrodestra. “Inizia la terza repubblica”, esulta intanto

Di Maio. Il leader M5s oggi sarà nella sua Pomigliano, ad Acerra

e a Volla. La Commissione europea ribadisce “fiducia in

Mattarella per la formazione di un Governo stabile”. Nelle

regionali in Lombardia stravince Fontana, mentre nel Lazio si

conferma Zingaretti.

BORSA: MILANO GIU’ CON VOTO,SOTTO PRESSIONE MEDIASET E BANCHE

ASIA IN RIALZO. TIM,FONDO ELLIOTT ACQUISTA QUOTE ANTI-VIVENDI

All’indomani delle elezioni, giornata in calo ieri per la Borsa

di Milano: sotto pressione in particolare Mediaset e banche.

Oggi attesa dall’Istat la nota mensile sull’andamento

dell’economia italiana di febbraio. Tim: secondo fonti di

stampa, il fondo Elliott di Singer sta accumulando quote per

contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società.

Apertura in rialzo stamani per le borse di Tokyo e Shanghai.

FIRENZE, 65ENNE VUOLE SUICIDARSI MA POI UCCIDE SENEGALESE

VITTIMA UN AMBULANTE 54ENNE, OGGI NUOVA PROTESTA COMUNITA’

Un nuovo presidio di protesta da parte della comunità senegalese

è previsto oggi a Firenze, dopo l’omicidio di un ambulante

connazionale di 54 anni ieri sul ponte Vespucci da parte di un

55enne italiano. Secondo le indagini, l’uomo voleva suicidarsi

per problemi economici ma non ha trovato il coraggio e avrebbe

finito per uccidere un uomo a caso a colpi di pistola.

COREE, KIM: ACCORDO SODDISFACENTE SU SUMMIT CON MOON

LEADER NORD INCONTRA INVIATI SPECIALI PRESIDENTE SUD

Kim Jong-un ha raggiunto un accordo “soddisfacente” con gli

“inviati speciali” della Corea del Sud in merito alle intenzioni

di un summit col presidente Moon Jae-in. Secondo l’agenzia

ufficiale Kcna, il leader nordcoreano ha ricevuto ieri una

lettera di Moon dalla delegazione del Sud e ha scambiato vedute

su come allentare le tensioni militari sulla penisola.

MIGRANTI, 21 MORTI TRA CUI DONNA INCINTA A LARGO LIBIA

NAVE AQUARIUS NE SALVA 30. UNHCR: DA NOVEMBRE 1.300 EVACUATI

Ventuno persone tra cui una donna incinta sarebbero annegate nel

naufragio due giorni fa di un’imbarcazione in legno a 55 miglia

dalle coste libiche. Lo hanno riferito i 30 sopravvissuti ai

soccorritori della nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee

e gestita con Msf. Da novembre 2017 l’Unhcr ha evacuato 1.300

rifugiati dalla Libia in vista di reinsediamento.

CALCIO: ASTORI; INDAGINE PER OMICIDIO COLPOSO, OGGI AUTOPSIA

CHAMPIONS, STASERA RITORNO OTTAVI LIVERPOOL-PORTO E PSG-REAL

E’ prevista oggi l’autopsia sul corpo di Davide Astori: sulla

morte del capitano della Fiorentina è stata aperta un’indagine

per omicidio colposo a carico di ignoti. I funerali giovedì a

Firenze. Oggi la squadra riprende intanto gli allenamenti. E ai

giocatori potrebbe essere affiancato uno psicologo. Champions:

stasera ritorno degli ottavi Liverpool-Porto e Psg-Real. (Fonte ANSA).