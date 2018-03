I fatti del giorno: domenica 11 marzo 2018

Stampa

DI MAIO: GOVERNO SENZA 5 STELLE È INSULTO A DEMOCRAZIAGRILLO LANCIA LE OLIMPIADI A TORINO, UNA GRANDE OCCASIONE

Di Maio sfida centrodestra e Pd: “Siamo determinanti e un

governo senza M5s non si può fare, a meno che non sia di

tutti contro di noi: sarebbe la loro fine e un clamoroso insulto

alla democrazia”. Grillo intanto lancia il suo endorsement

all’idea di candidare Torino per le Olimpiadi invernali del

2016, definendola “una grande occasione” per la città e per il

Movimento.

—.

DAZI, TRUMP A UE: GIU’ TARIFFE O TASSIAMO AUTO

CINA: NO A GUERRA COMMERCIALE, MA CI DIFENDEREMO

Trump risponde alle “lamentele” sui dazi minacciando di tassare

le auto e altri prodotti europei se l’Ue non abbasserà le sue

“barriere e tariffe sui prodotti Usa”. La commissaria europea al

commercio Malmstroem aveva invitato ieri la Casa Bianca ad

escludere l’Ue dalle misure annunciate, ricordano che “siamo uno

stretto partner”. Pechino afferma intanto che la Cina non vuole

una guerra commerciale ma difenderà i propri interessi.

—.

COREA NORD, TRUMP: “VOGLIONO PACE, COLLOQUI SARANNO SUCCESSO”

E PRESIDENTE USA LANCIA SUO NUOVO SLOGAN: KEEP AMERICA GREAT

Trump prevede un “enorme successo” per i colloqui con la Corea

del Nord sulla denuclearizzazione. “Penso che vogliano la pace;

penso sia il momento”, ha aggiunto il presidente Usa ricordando

che il suo omologo cinese Xi è stato di grande aiuto con

Pyongyang. Il tycoon lancia poi il suo nuovo slogan: keep

America great, manteniamo grande l’America.

—.

LAVORO, AUTONOMI VERSANO PIU’ IRPEF DEI DIPENDENTI

MEDIAMENTE 4.700 EURO ANNO CONTRO 4.000, PENSIONATI 2.900

I lavoratori autonomi versano più Irpef di dipendenti e

pensionati. L’Irpef incide per il 33% sul totale delle entrate

tributarie. In media una partita Iva versa poco più di 4.700

euro di Irpef all’anno, rispetto ai 4.000 euro che mediamente

vengono prelevati dalla busta paga di un lavoratore dipendente e

a poco più di 2.900 euro che il fisco incassa da ogni pensionato

—.

MALTEMPO, IN ARRIVO TEMPORALI E VENTI FORTI DA NORD A CENTRO

ALLERTA ARANCIONE SU EMILIA R., NORDOVEST TOSCANA E LIGURIA

Avviso di avverse condizioni meteo emesso dal Dipartimento della

Protezione civile per temporali e venti forti, in arrivo dal

Nord al Centro. Allerta arancione dunque in particolare su

Emilia Romagna, nordovest della Toscana e alcuni bacini della

Liguria. Oggi previste precipitazioni da sparse a diffuse.

—.

CALCIO: SERIE A; VERONA-CHIEVO 1-0, OGGI LE ALTRE

SERIE B,FROSINONE KO A PALERMO. PREMIER,UNITED-LIVERPOOL 2-1

Oggi in campo la 28ma giornata della Serie A di calcio, con la

Juve che alle 15 ospita l’Udinese e il Napoli impegnato in casa

dell’Inter alle 20:45. Ieri sera Verona-Chievo 1-0, con gol di

Caracciolo. Serie B: Frosinone ko 1-0 a Palermo; oggi l’Empoli

tenta il sorpasso in vetta. Premier: United-Liverpool 2-1 con

doppietta di Rashford. Liga: Barcellona 2-0 a Malaga. (Fonte ANSA).