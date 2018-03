Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola domenica 11 marzo

Stampa

Ecco i titoli delle prime pagine sui giornali La Città, Metropolis, Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano LA CITTA’ il titolo di apertura è:

Nasce un nuovo polo commerciale. Nell’ex Consorzio Agrario due nuovi edifici: un investimento di 12 milioni di euro. La società che realizzerà l’opera è nelle mani di una fiduciaria romana

Di spalla: La crisi Pd. Ipotesi governo M5S democratici divisi

Fratelli d’Italia. Cirielli: per De Luca è già fine corsa

La foto notizia: Costiera off limits. Si transita solo a piedi

A centro pagina: L’allarme criminalità. Ladri scatenati in via Seripando

Al mercato di via Piave. Buste di plastica Vince l’illegalità

Di lato: Vallo della Lucania. Rubava in tribunale. Arrestato

Scafati. Spese folli del Comune. Rischio crac

Battipaglia. Ponte abusivo. Continua il sacco edilizio

Cava de’ Tirreni. Violenze sulle donne I dati choc

Taglio basso: Il concerto al Palasele e la memoria. 1961: Morandi fece impazzire Eboli. Gianni aveva 17 anni, fu un trionfo alla Fiera Campionaria

L’appuntamento. All’Augusteo debutta “La paranza dei bambini»

I box in alto: Salernitana, nel derby la carica dei 15mila tifosi. Oggi supersfida all’Arechi

Corsa scudetto. Napoli, vietato sbagliare contro l’Inter

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

Pronto soccorso «parcheggio». Pochi posti letto, ingorgo ricoveri. Ma record di accessi per codici non gravi. Ancora barelle nei reparti: dopo cardiologia anche l’area chirurgica. Area emergenza in tilt

Di spalla: La studiosa. Dainotti dal Campus a Cracovia sulla scia dei raggi gamma

A centro pagina: A piedi sotto i massi in bilico la Costiera tagliata a metà. Amalfitana ancora off limits: si viaggia via mare

Il caso. A giudizio per furto deruba gli avvocati durante l’udienza

All’Arechi la Salernitana sfida l’Avellino. Derby blindato, la spinta dei 15mila. Carica Colantuono: vincere per i tifosi

Di lato: La politica, l’analisi. Campania grillina il voto che si smarca dal potere locale. Inedita concentrazione di consensi antisistema. La regione diventa «cassaforte» di Di Maio.

L’intervista. Luciano, segretario Pd: «Il modello Salerno ha frenato la sconfitta»

Il caso. Conte-Maraio, già sfida sull’eredità socialista

Taglio basso: Pubblico/Indiscreto. l «gratta e vinci» del reddito di cittadinanza (di Diego de Silva)

I box in alto: L’intervista. FAZI: TORNO AL TEATRO E RIPARTO DA CASA

La mostra. JOVANE E MARRAZZO SCATTO DELLA NOTIZIA

I collezionisti. QUELLE MILLE LIRE STORIA IN CONTANTI

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Chi ha paura del lupo cattivo? Il derby riaccende l’entusiasmo dei tifosi granata, da Avellino in arrivo 2mila sostenitori. Punti pesanti in chiave salvezza: si riparte dallo storico Minala al 96°. Che sia una festa. Una città blindata.

A centro pagina: Si lavano nudi nel fiume Irno. Salerno sempre più nel degrado. Ignari dei passanti due extracomunitari fanno i loro bisogni. La foto immortala il bagno alla luce del sole.

Abuso d’ufficio: chiesto il processo. Calvanico: coinvolto anche Giuseppe Concilio.

Angri: Puc, sì dalla Regione. Ferraioli scarica Colletta. Il sindaco non lo riceve, ed ha chiamato la comandante dei vigili urbani

per far allontanare il commercialista

Una fiaccolata per la Siria. Nocera risponde presente. L’iniziativa dell’avvocato Andrea Vagito.

Taglio basso: Truffa dello specchietto con annesse minacce. Arrestati tre napoletani

Sergio Vecchio: ritorno all’Heraion. Stasera la mostra d’arte. Ospitata da Spazio Paestum

