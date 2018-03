I fatti del giorno: mercoledì 14 marzo 2018

Stampa

BOMBA D’AEREO IN CANTIERE, 23MILA EVACUATI A FANOA BREVE LA RIMOZIONE. STATO ALLARME FINO ALLE 13

Ventitremila persone fuori di casa, l’ospedale evacuato, la

circolazione ferroviaria interrotta, lo spazio aereo interdetto:

la città di Fano, nelle Marche, sta vivendo una delle sue notti

più lunghe a causa del rinvenimento di una grande bomba d’aereo,

residuato bellico, che rischia di esplodere dopo essere stata

innescata accidentalmente. A breve saranno avviate le operazioni

di rimozione dell’ordigno che sarà fatto brillare in mare.

—.

CENTRODESTRA: VIA LIBERA A SALVINI SU REBUS PRESIDENZE

OK ALLEATI, LEADER LEGA VEDRÀ M5S E PD. NO A GOVERNO CON PD

Al termine del primo vertice del centrodestra post-elezioni, a

Palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno dato

il mandato a Matteo Salvini ad incontrare M5S e Lega per cercare

una soluzione per le presidenze di Camera e Senato. Un vertice

che si è svolto in un clima cordiale nel quale si è anche deciso

di andare insieme, come centrodestra, alle consultazioni. Quanto

al governo tutti e tre i leader della coalizione avrebbero

escluso intese con il Pd.

—.

SPIA RUSSA: SCADUTO ULTIMATUM GB, ATTESE RITORSIONI

MOSCA HA RESPINTO LE ACCUSE E SI È RIFIUTATA DI RISPONDERE

E’ scaduto formalmente l’ultimatum fissato per la mezzanotte

britannica di oggi (l’1 in Italia) da Theresa May per avere

“chiarimenti convincenti” da Mosca sui sospetti di

coinvolgimento russo nell’attacco con agente nervino contro l’ex

spia Serghei Skripal e sua figlia Yulia a Salisbury. Ora scatta

il conto alla rovescia per le annunciate ritorsioni contro la

Russia, che da parte sua nega le accuse e rifiuta anche solo di

rispondere a May almeno finché Londra non mostrerà i campioni

della sostanza che dice d’aver identificato.

—.

FLORIDA: AUTORITÀ PUNTANO A PENA MORTE PER KILLER SCUOLA

LEGALE 19ENNE, PRONTO A DICHIARARSI IMMEDIATAMENTE COLPEVOLE

Le autorità della Florida puntano alla pena di morte per Nikolas

Cruz, il 19enne autore della strage nel liceo di Parkland. Lo ha

detto il procuratore della contea di Broward, Michael Satz. Il

legale di Cruz ha ribadito che il suo assistito è “pronto a

dichiararsi immediatamente colpevole”. Il giovane in tribunale

ha finora scelto il silenzio che, in base alla normativa della

Florida, equivale ad ammettere la propria non colpevolezza.

—.

NATIONAL GEOGRAPHIC AMMETTE: IN PASSATO SIAMO STATI RAZZISTI

STUDIO UNIVERSITARIO EVIDENZIA DISPARITA’ RAZZIALI

Il National Geographic ammette: “per anni la nostra copertura”

dei fatti “è stata razzista. Per superare il passato dobbiamo

ammetterlo”. Il mea culpa – riporta il New York Times – è

arrivato mentre lo staff del magazine lavorava al numero di

aprile dedicato alla razza: un tema che lo ha spinto a

riflettere sui suoi 130 anni di storia. Per avere una

valutazione più chiara e obiettiva il National Geographic si è

affidato ad un professore dell’Università della Virginia, e il

giudizio è stato chiaro, non ha lasciato adito ad alcun dubbio.

—.

CHAMPIONS: 1-0 ALLO SHAKHTAR, ROMA AI QUARTI DI FINALE

DI FRANCESCO, SQUADRA CRESCIUTA, ORA NIENTE PAURA

Porta la firma di Edin Dzeko la rete che ieri ha consentito alla

Roma di battere lo Shakhtar e conquistare l’accesso ai quarti di

finale della Champions League. Il tecnico Eusebio Di Francesco

elogia la squadra e, in vista dei sorteggi, ammette: “L’unico

avversario che vorrei evitare è la paura. Quella non dobbiamo

mai averla”. Impresa anche per Vincenzo Montella, che con il suo

Sivigli ha eliminato il Manchester United di Josè Mourinho.

(Fonte ANSA).