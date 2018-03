I fatti del giorno: venerdì 16 marzo 2018

Stampa

SPIA RUSSA, OGGI GENTILONI CHIAMA MAY: FORTE SOLIDARIETA’NYT: CYBERATTACCHI MOSCA A IMPIANTI USA. MCMASTER IN BILICO

Prevista oggi una telefonata tra Gentiloni e May sulla crisi tra

Regno Unito e Russia, dopo l’attacco chimico contro un’ex spia

russa a Salisbury: da Palazzo Chigi forte solidarietà a Downing

Street. Schierati con Londra anche Usa, Francia e Germania.

Trump vara intanto sanzioni contro le interferenze di Mosca

sugli Usa. E secondo il Nyt, Washington accuserebbe la Russia di

aver orchestrato cyberattacchi a impianti nucleari Usa ed Ue per

dimostrare la capacità di Mosca di bloccare strutture in caso di

conflitto. Il Wp riporta invece che Trump sarebbe pronto a

rimuovere il consigliere per la Sicurezza nazionale McMaster.

—.

M5S VUOLE PRESIDENZA CAMERA, FRENATA DELLA LEGA

TRATTANO CAPIGRUPPO 5STELLE. PD VALUTERA’ PROFILI

M5s chiede agli altri partiti la presidenza della Camera come

“partito che ha vinto le elezioni”: trattano i capigruppo 5

stelle, che avviano incontri con le altre forze politiche; Di

Maio ne parla con Salvini che però per ora non dà il via libera;

“se i profili sono adeguati non c’è preclusione”, fanno sapere

dal Pd; nuovi incontri sono previsti in questi giorni. Oggi il

Cdm. Quaranta anni fa il rapimento di Aldo Moro.

—.

USA, CROLLA PONTE PEDONALE IN COSTRUZIONE A MIAMI: 4 MORTI

NOVE I FERITI. TRUMP LODA SOCCORRITORI:AVVENIMENTO STRAZIANTE

E’ di quattro morti e nove feriti l’ultimo bilancio ufficiale

del crollo improvviso di un enorme ponte pedonale in costruzione

a Miami. E si scava ancora tra le macerie. La struttura è

collassata ieri sulle auto in transito su una strada a 7 corsie.

Lodando l’azione dei soccorritori, Trump ha definito l’accaduto

“straziante”.

—.

PAMELA, OSEGHALE RITRATTA: ‘LASCIATA VIVA,TROVATA IN TROLLEY’

NEONATA RITROVATA MORTA IN CENTRO TRATTAMENTO RIFIUTI MARCHE

Nuova versione di Oseghale sulla morte a Macerata di Pamela:

“Sono uscito da casa che era viva con Desmond e quando sono

tornato l’ho trovata dentro le valige”, ha detto il nigeriano al

suo avvocato. Il corpicino di una neonata è stato scoperto ieri

sera in una ditta di trattamento rifiuti di Ostra, in provincia

di Ancona: la piccola sarebbe stata abbandonata in un cassonetto

—.

SIRIA, OGGI AD ASTANA VERTICE RUSSIA-TURCHIA-IRAN

MIGLIAIA DI CIVILI IN FUGA DA GHUTA. CADE ELICOTTERO USA

Oggi ad Astana vertice tra i ministri degli Esteri di Russia,

Iran e Turchia sulla Siria. Quasi 11.000 persone hanno già

lasciato Ghuta Est approfittando di una pausa umanitaria e il

flusso continua. Un elicottero Usa è caduto con sette persone a

bordo al confine tra Iraq e Siria: per ora non risulta che sia

stato abbattuto; non è chiaro se ci siano sopravvissuti.

—.

EUROPA LEAGUE: LAZIO AVANTI, MILAN ELIMINATO

CHAMPIONS,OGGI SORTEGGIO QUARTI.SERIE B,STASERA FOGGIA-CESENA

Lazio ai quarti, Milan eliminato: nel ritorno degli ottavi di

finale di Europa League i biancocelesti vincono 2-0 a Kiev

contro la Dinamo, mentre i rossoneri perdono 3-1 a Londra con

l’Arsenal. Passano il turno anche Atletico, Sporting, Marsiglia

e Lipsia. Oggi a Nyon i sorteggi per i quarti di Europa e

Champions League. Serie B: stasera Foggia-Cesena. F1: oggi le

libere del Gp del Qatar. MotoGp: Rossi in Yamaha fino a 42 anni.

(Fonte ANSA).