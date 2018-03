Salernitana – Novara: granata a caccia dei tre punti per la svolta in campionato

Stampa

Squadra che vince non si cambia. Il detto antico del calcio a Salerno non ha mai attecchito in questa stagione: 31 partite, 31 formazioni diverse.

Mai, da Bollini a Colantuono la possibilità di vedere all’opera lo stesso undici che aveva fatto bene o male, a seconda dei casi nella giornata precedente. Neppure davanti al super filotto di risultati positivi c’è stata la possibilità di veder schierare la stessa formazione.

Oggi, contro il Novara, tutto questo potrebbe accadere con la riproposizione integrale dell’undici che ha strappato un punto d’oro al Benito Stirpe di Frosinone. Complice il forfait di Schiavi si parte con Monaco accanto a Tuia. Davanti a Radunovic anche Casasola a destra e Pucino a sinistra nel pacchetto arretrato che non prende gol da 180 minuti

Centrocampo inalterato con Minala e il giovane talento Kiyine (il cui nome in questi giorni rimbalzato tra i papabili addirittura per la convocazione ai prossimi mondiali in Russia con il suo Marocco) ai lati del playmaker Ricci. Tridente offensivo con Di Roberto a destra, Bocalon al centro e Sprocati a sinistra. Di Roberto cerca il suo primo gol con la maglia granata in un momento di grande forma e che arriverebbe a coronamento di prestazioni convincenti. Bocalon, fermo a quota 8 centri, dopo la doppietta di Ascoli vorrebbe avvicinarsi alla doppia cifra ma soprattutto tornare a segnare all’Arechi.

L’ultimo gol del giocatore Veneto risale alla sfida con il Perugia del 9 dicembre scorso. C’è poi Sprocati, anche lui vicino ai 10 gol protagonista nel derby con l’Avellino ma obbligato a riscattarsi per quella palla gol non sfruttata a dovere a Frosinone in avvio di partita e che avrebbe potuto cambiare l’esito del match con i ciociari. Tra le novità la convocazione di Orlando 8 mesi dopo l’infortunio. Era il 30 luglio quando Francesco Orlando , in una maledetta amichevole a Tolentino, incappò in uno dei peggiori infortuni che un calciatore possa conoscere: la lesione del crociato. Da allora ha attraversato sala operatoria, studi di fisioterapia, palestre e campi deserti.

Ieri, su Instagram, Orlando ha pubblicato l’immagine di quella lista, in cui per la prima volta figura il suo nome, accompagnandola con una sola parola che racconta più d’un libro: «Finalmente».

Arbitrerà Di Paolo di Avezzano. . Il fischietto abruzzese è un “amuleto” per i granata: con lui, in nove precedenti, cinque vittorie per la Salernitana e quattro pareggi, mai una sconfitta.

SALERNITANA – NOVARA Stadio Arechi ore 15 (Diretta Sky e Radio Bussola 24)

SALERNITANA (4-3-3); Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Pucino; Minala, Ricci, Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati

In panchina: Russo, Mantovani, Popescu, Schiavi, Vitale, Della Rocca, Odijer, Signorelli, Zito, Orlando, Rosina, Rossi

Allenatore: Colantuono

NOVARA (4-3-3); Montipò; Moscati, Troest, Mantovani, Chiosa; Casarini, Orlandi, Sciaudone; Sansone, Puscas, Di Mariano

In panchina: Benedettini, Farelli, Bove, Calderoni, Del Fabro, Seck, Nardi, Ronaldo, Lukanovic, Macheda, Maniero.

Allenatore: Di Carlo

Arbitro Di Paolo di Avezzano

