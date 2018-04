Il salernitano Massimo Giudice è il Ct dell Nazionale femminile di Hockey

Stampa

Massimo Giudice è il nuovo allenatore della nazionale femminile di Hockey su Pista. Dopo le dimissioni di Dario Rigo all’indomani del sesto posto ai World Roller Games di Nanchino, ieri il Presidente delle Federazione Italiana Sport Rotellistici, Sabatino Aracu, ha conferito ufficialmente l’incarico al tecnico salernitano. L’obiettivo del numero uno federale è quello di rilanciare l’impegno per la Nazionale Azzurra femminile attraverso una scelta di qualità che ha in sé un particolare segnale di attenzione: Massimo Giudice, infatti, non è soltanto un tecnico di valore e con un palmares di tutto rispetto, ma è anche il rappresentante di tutti i tecnici italiani in Consiglio Federale. Pertanto, la sua nomina è un segnale forte che il presidente Aracu lancia all’Hockey su Pista femminile in un momento di passaggio particolarmente difficile.

Massimo Giudice, nato a Salerno nell’aprile del 1967, ha vissuto in Campania tutta la sua carriera di atleta, divisa tra le due squadre della città: l’Hockey Club Salerno e la Roller Salerno. Il capoluogo campano è anche il punto di partenza della sua carriera da allenatore che lo ha visto protagonista non solo nella sua città, ma anche a Bassano del Grappa, dove si è affermato e ha conquistato gran parte dei suoi successi in panchina, e a Giovinazzo, tappa di passaggio prima del rientro a Salerno dove sta dando un importante contributo al rilancio della Roller Salerno. Massimo Giudice vanta anche una lunga esperienza con le Nazionali Azzurre con le quali ha più volte collaborato, sia come vice allenatore della Nazionale Under 20, sia come allenatore della Nazionale Under 17. Quella che inizia oggi è la sua prima esperienza alla guida della Nazionale Italiana Femminile che si prepara ad affrontare due impegni importantissimi: il Campionato Europeo in Portogallo ad Ottobre ed i World Roller Games del prossimo luglio a Barcellona.

“Sono onorato di sedermi sulla panchina che è stata di mister Massari – sono le prime dichiarazioni di Giudice -. Ho accettato senza esitazioni la proposta del presidente Aracu e mi sono messo subito al lavoro in vista dei primi raduni che inizieranno subito dopo l’estate. Grazie ai centri regionali FISR, con cui collaboro, ho già avuto modo di vedere all’opera alcune ragazze; molte altre le conosco per avere allenato il Bassano femminile, portandolo due volte al titolo nazionale. Essere del sud ed avere lavorato a lungo in Veneto, dove conservo molti contatti che saranno utilissimi, mi rende il compito un po’ più agevole”.

“La scelta di Massimo Giudice – dichiara il presidente FISR Sabatino Aracu – conferma la volontà della Federazione di dare il massimo supporto al rilancio dell’Hockey su Pista Femminile in un momento particolarmente difficile. E’ mia ferma intenzione fare tutto quello che sarà necessario per rendere l’Hockey su Pista uno sport in cui la parità di genere trovi la sua piena espressione, anche attraverso misure particolarmente forti ed innovative che sono attualmente allo studio da parte del settore tecnico.

La Nazionale deve essere il centro e il traino del rilancio dell’Hockey su Pista Femminile e la FISR si gioca la carta del rappresentante di tutti i tecnici anche per dare un segnale di forte attenzione a tutte le società e a tutte le atlete. Ci tengo, al tempo stesso, a ringraziare di cuore Dario Rigo che si è messo a disposizione per guidare le Azzurre ai primi World Roller Games in Cina e lo ha fatto con il massimo scrupolo e con grande passione.”.

LE TAPPE DELLA CARRIERA DI MASSIMO GIUDICE

1999 – 2007

Responsabile area tecnica e settore giovanile “Roller Salerno”

Allenatore serie A1 “Roller Salerno”

2002 – 2003

Vice Allenatore Nazionale Italiana Under 20 – Campionati Europei Vale de Cambra (Portogallo) 3° posto

2002 – 2007

Selezionatore e Allenatore rappresentative regionali Campania

categorie Under 15 – 17 – 20 – 23 – Categoria Under 23 Trofeo Regioni 1° posto (2007)

2006 – 2007

Vice allenatore “Nazionale Italiana” Under 20 in preparazione ai Campionati del Mondo in Cile

2007 – 2008

Allenatore serie A1 “Bassano Hockey 54”

Vice Allenatore Nazionale Italiana Under 20 – Campionati Europei Herringen (Germania) 3° posto

2008 – 2009

Allenatore Nazionale Italiana Under 17 – Campionati Europei Dinan (Francia) 4° posto

Selezionatore e Allenatore rappresentativa regionale Veneto categoria Under 15 Trofeo Regioni, 2° posto

2008 – 2014

Responsabile Area Tecnica e settore giovanile “Hockey Bassano”

2008 – 2009 Campionato italiano Cat. Under 17 1° posto

2009 – 2010 Campionato italiano Cat. Under 15 1° posto

2010 – 2011 Coppa Italia Cat. Under 23 1° posto e Campionato italiano Cat. Under 20 1° posto

2011 – 2012 Coppa Italia Cat. Under 15 1° posto e Campionato italiano Cat. Under 20 1° posto

2012 – 2013 Campionato italiano Cat. Under 17 1° posto – Coppa Italia Femminile 1° posto – Campionato Italiano Femminile 1° posto

2013 – 2014 Campionato Italiano Femminile 1° posto

2010 – 2014

Direttore Sportivo squadra serie A1 “Hockey Bassano”

Allenatore squadra serie A1 “Hockey Bassano”

2011 – 2012 COPPA EUROPA CERS a Bassano del Grappa – 1° posto

2012 – 2013 Final Four Coppa Europa CERS a Vendrell

2012 – 2013

Componente Settore Tecnico Hockey Nazionale

Responsabile e selezionatore giovanile Regione Veneto

2014 – 2015

Allenatore squadra serie A1 “AFP Giovinazzo”

2015 – 2016

Allenatore squadra serie B “Roller Salerno”

Responsabile area tecnica “Roller Salerno”