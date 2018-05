Roccapiemonte: studenti delle medie partecipano a “School Movie”

Stampa

uto Comprensivo “Vassalluzzo”.

Il Sindaco Carmine Pagano comunica che il Comune di Roccapiemonte, su input del Presidente del Consiglio Anna Bruno e dell’Assessore alle Politiche Scolastiche Annabella Ferrentino, ha patrocinato e finanziato la partecipazione al progetto “School Movie – il cinema a portata di scuola”, degli alunni delle classi prima D e prima F della scuola secondaria dell’Istit

I ragazzi sono stati autori ed attori del cortometraggio, le cui riprese sono state realizzate in vari punti della città di Roccapiemonte e dal titolo “Trappola Virtuale”, che parteciperà alla finale prevista il 19 luglio prossimo in occasione del Giffoni Film Festival. La sceneggiatura, scritta dai 48 studenti coinvolti, ambisce ad evidenziare i temi della cultura, della socializzazione, della liberta’ di pensiero e dell’espressione artistica, mettendo da parte, almeno per una volta, i videogiochi e la “pericolosita’” di essere attratti soltanto supporti tecnologici.



School Movie, giunto alla sesta edizione, e curato da Enza Ruggiero, vede la partecipazione di studenti di ben quaranta diversi Comuni della Regione Campania. “L’Amministrazione Pagano ha voluto offrire questa grande possibilita’ agli studenti di Roccapiemonte che si sono immersi nel progetto con entusiasmo. School Movie ha regalato ai ragazzi la possibilita’ di stare insieme, esprimendo le loro sensazioni, dialogando per sviluppare la loro stessa sceneggiatura. Inoltre, hanno potuto conoscere meglio il loro stesso territorio, oltre ad addentrarsi nell’affascinante mondo della recitazione e del cinema. Il cortometraggio realizzato sara’ presentato prossimamente al Comune di Roccapiemonte con un apposito evento” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Anna Bruno.