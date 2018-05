Napoli: De Luca incontra Laurentiis e stanzia 20 mln per il San Paolo

Stampa

“Con il Presidente del SSC Napoli Aurelio De Laurentiis abbiamo discusso e definito gli interventi di cui ha bisogno lo stadio San Paolo, sia in relazione alle Universiadi del 2019 sia per adeguare pienamente la struttura ad ospitare le partite di calcio internazionali.

Oltre ai 5 milioni di euro già destinati dalla Regione attraverso le Universiadi, la Regione Campania si impegna a stanziare almeno altri 20 milioni per la ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta. Sarà fatto in modo che i diversi settori dello stadio non vengano chiusi durante i lavori, per garantirne il pieno utilizzo ai tifosi durante la prossima stagione del Napoli.