Meteo, ondata di caldo in arrivo fino il 7 agosto, ma poi….

Saranno giorni roventi quelli prossimi a venire. «Il caldo, chiamiamolo ora col suo vero nome, suvvia, giungerà senza paura nel corso del fine settimana e non risparmierà nessuno, nessuno escluso e se inizialmente preferirà baciare soprattutto la Sardegna e poi il Lazio, successivamente entro fine mese e nei primi giorni di Agosto si espanderà sia a Nord sia più a Sud, aggravando ulteriormente i disagi che già ci attanagliano da giorni poiché ci farà soffrire pure di notte – dice Sanò del Meteo.it -.

Non voglio dilungarmi troppo sui 36, 37, 38 gradi che come al solito soffocheranno città lontane dal mare come Bologna e Firenze, oppure i 34 afosi sulla Valpadana da Milano a Venezia passando per Padova e finendo ad est a Trieste, oppure scendendo più a Sud i 36 fissi a Roma, perché ormai questo tipo di caldo non fa più notizia; e nemmeno i 38 a Foggia in Puglia, i 39 o 40 gradi sulle zone interne di Sicilia e Sardegna come a Decimomannu a nord di Cagliari ci spaventano più».

Ma il bello di questa pazza estate comincerà proprio dai primi d’agosto, perché secondo il metereologo «raggiunto però l’apice, ad inizio di Agosto, attorno al 7, l’Anticiclone Nerone così come è arrivato se ne andrà, lasciandoci però un po’ di folle malinconia per una stagione che, si sa, o subito, o poco dopo, finirà». Lasciando così spazio a un autunno anticipato.