Mercato / 28 luglio: due Anderson alla corte di Colantuono

Stampa

Due Anderson per la Salernitana e Djuric per l’attacco. In attesa di Jallow promesso sposo granata e del 12esimo con Gianmarco Vannucchi dell’Alessandria e Alessandro Iacobucci dell’Entella.

Sono queste ore cruciali per definire le trattative ormai in dirittura d’arrivo e con la casa madre Lazio a recitare un ruolo da protagonista nella vicenda dei due Anderson.

Il primo, Djavan 23 anni, olandese d’origini giamaicane, svincolatosi dal Bari è un esterno molto utile nel 3-5-2 che ha in mente Colantuono. Djavan Anderson ha firmato un contratto di 5 anni con la Lazio che lo girerà alla Salernitana

L’altro Anderson, è il 19enne André, brasiliano del Santos, trequartista di grande prospettiva

Ha firmato ieri pomeriggio, il giovane centrocampista Oliver Urso (’99). Il calciatore era in sede a Salerno per siglare un contratto con il club di Lotito e Mezzaroma. La firma c’è stata,manca soltanto l’ufficializzazione (probabile un triennale con opzione). Lo scorso anno con la Primavera del Cesena ha messo a segno 8 gol e 6 assist in 26 presenze. Uscite: Zito piace al Pro Piacenza, ma molto meno il suo ingaggio. L’ex irpino domani dovrebbe aggregarsi in ritiro a Rivisondoli.

Resta aperta la questione Yallow in attesa del visto per il rientro in Italia. Soltanto dopo (mercoledì probabilmente) tratterà con Lotito in persona del suo passaggio in granata dal Chievo Verona (triennale a circa 300mila euro a stagione). Per quanto riguarda Konè la trattativa si è raffreddata perché il forte mediano del Frosinone sembra più interessato ai corteggiamenti di un club farancese piuttosto che accettare l’offerta della Salernitana. Le alternative sono Di Noia (’94) ex Bari ed Emmanuello (’94) dell’Atalanta.

Capitolo Djuric. Il centravanti vuole Salerno, gli inglesi del Bristol hanno abbassato un po’ le pretese. Le parti – come racconta Il Mattino – si sono avvicinate e l’operazione potrebbe andare in porto a stretto giro di posta: per l’ex Cesena è pronto un triennale. Tra domanda e offerta, però, ci sono ancora circa 50mila euro di differenza. Il tutto per un attaccante che l’anno prossimo andrà a scadenza.