Mercato / 14 agosto: la Salernitana rivuole Monaco dal Perugia

Ultimi fuochi di mercato per la Salernitana che vuole puntellare la difesa. Nel mirino del club granata, sfumato Migliorini è tornato Salvatore Monaco già a Salerno nella secoda parte dello scorso campionato.

Il difensore centrale ha un contratto con il Perugia fino al 2021, ma gradirebbe tornare a vestire il granata. Colantuono si aspetta un rinforzo in quella zona del campo e Fabiani, che ieri ha parlaro a lungo con Santopadre patron del Perugia potrebbe accontentarlo. A Perugia sta per andare Migliorini ed in tal caso gli umbri libererebbero semza troppe pretese Monaco.

La Salernitana ha soprattutto necessità di sfoltire la rosa, ma Colantuono sogna sempre un altro rinforzo in attacco. Il nome caldo resta quello di Fabio Ceravolo (’87), in uscita dal Parma. Il club ducale sta provando a prendere in prestito Mattia Sprocati dalla Lazio. Non è escluso che Lotito possa provare a chiudere un doppio colpo con il diesse Faggiano

E poi c’è Touba , altro uomo di fascia di proprietà del Bruges, che arriverebbe in caso di cessione di Vitale , uno dei possibili partenti assieme a Signorelli , Cicerelli , Zito e Volpicelli.