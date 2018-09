Stampa

Dopo la sfida Cremonese – Salernitana in programma sabato 6 ottobre alle 15 allo Zini il calendario propone la seconda sosta della stagione.

Il 13 ottobre infatti la serie B si ferma tutta per riprendere il 20 ottobre (i granata giocheranno domenica 21 ottobre con il Perugia all’Arechi alle ore 15).

La squadra di Colantuono tornerà in campo domenica 28 ottobre alle ore 21 per Crotone – Salernitana. Il 31 ottobre mercoledì Salernitana – Livorno alle ore 19 per poi giocare domenica 4 novembre alle ore 15 Venezia – Salernitana