Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola sabato 6 ottobre

Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano LA CITTA’ il titolo di apertura è:

«Spesa analisi cliniche, nessuno stop». Il commissario Asl Iervolino: la Regione compensa in tempo reale, convenzioni aperte. La Federlab: la realtà è diversa. Sui laboratori gli occhi della procura

Di lato: Il servizio urbano. Sette linee di bus vanno a Vinciprova

Droga a Pastena. «Ragazzi di zio Ciro 100 anni di carcere»

Il governo. Rifiuti, legge regionale finisce alla Consulta

La foto notizia: Palazzo Innovazione. The Jackal, creatività al comando

A centro pagina: Donne in carriera. Mariella, mani virtuose La ceramica è un’arte

Di spalla: La tragedia dell’A16. Strage sul bus la funzionaria rischia 9 anni

Nocera Inferiore. Voto di scambio, vescovo e sindaco testi in aula

Eboli. Sul regolamento del patrimonio è scontro politico

Taglio basso: L’intervista. Galzerano, editore porta a porta «Racconto la mia storia: tutto cominciò con un anarchico» (di Clodomiro Tarsia)

Spettacoli. Sandokan Kabir Bedi alla conquista del Diano

I box in alto: Il caso. Figc Campania. Salta Gagliano Si torna al voto

Sport. Salernitana. A Cremona non si cambia. Mezzaroma è il vice della B

Cuori granata. Soglia junior racconta la promozione

Serie C / Gli anticipi. Cavese d’assalto Vietato sbagliare per la Paganese

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

Incassi flop caccia ai morosi delle multe. Introiti dimezzati rispetto all’estate 2018 in arrivo una nuova raffica di cartelle. Da luglio crollo delle entrate per il Comune

L’evento. Luci, riecco i trenta vigili stagionali «Ma pagateci i servizi dell’Arechi»

La foto notizia: Salernitana nella tana del «nemico» Colantuono non cambia pedine. Il calcio. Trasferta a Cremona contro il rivale Mandorlini

Di spalla: La sanità. «Esami gratis» De Luca fa infuriare i laboratori

La scuola. Sos dispersione summit presidi: «La soluzione? Più tempo pieno»

A centro pagina: Restyling porto, tutto il molo alle navi da crociera. Le infrastrutture. Cantieri da Santa Teresa a piazza Libertà in cinque step: si parte il 15 ottobre dal Manfredi, lavori da 5 milioni

Il progetto. Torre Angellara, stazione per bici e «porta» per la dieta mediterranea

Taglio basso: L’inchiesta di Nocera. Vescovo e sindaco testimoni dell’Antimafia

L’inchiesta di Battipaglia. Un consulente del giudice negli impianti dei rifiuti

I box in alto: La creatività/1. «Virilità» The Jackal a Palazzo Innovazione

La creatività/2. Fenomeno Rosetta la nonna di Casa Surace

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

D’Alessio: un amaro lucano. La vicenda giudiziaria di Riace. Duro affondo di Claudio Tringali, ex presidente della Corte di Appello contro il Pm di Salerno. «Se ha sbagliato sarà condannato ma basta con gli arresti preventivi, vecchio vizio dei giudici»

A centro pagina: Droga. Chiesti 20 anni per Ciro Marigliano Junior. Stessa pena per Luigi Natella, 15 anni per Simone Iacovazzo, 10 per Salvatore Fraccella, Armando Mastrogiovanni e Marco Natella. In totale 120 anni di carcere per i 10 pusher.

Strage del bus. Il Pm chiede 9 anni per la giffonese Antonietta Ceriola.

Salerno. Provinciali: De Luca convoca il Pd e Roberto pronto al rientro.

Salerno. L’Imam al Comune: Vogliamo la Moschea.

Taglio basso: Progetti obiettivo: indaga Centore. Pignoramenti dei conti. Aliberti fa ricorso dopo la condanna.

Salernitana. I granata alla prova trasferta contro l’odiato Mandorlini

