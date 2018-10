Perseguita l’ex suocera: donna 40enne di Polla arrestata

Stampa

Va sotto casa dell’ex suocera nonostante il divieto e la minaccia. I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno arrestato ieri una donna di 40 anni di Polla per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione dell’ex suocera.

La 40enne – scrive Italia2Tv.it – è andata davanti casa dell’anziana donna e la ha minacciata. Sono prontamente arrivati i carabinieri per far scattare le manette. Già ad agosto era stata destinataria della misura cautelare in seguito a minacce e atti persecutori commessi nei confronti dell’ex suocera ultrasettantenne e di sua figlia, sorella del suo ex convivente. La donna pretendeva dalla ex suocera somme di denaro a titolo di spese di mantenimento per la separazione, mai accettata.

Inoltre accusava e accusa la donna di aver fatto terminare la storia d’amore con il marito. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini la 40enne aveva danneggiato i mobili dell’appartamento dell’ex suocera trattenendosi per notti intere nella stessa abitazione fino a quando non otteneva il denaro richiesto.

E nelle ore notturne, la vittima era stata minacciata telefonicamente o svegliata dal suono insistente del campanello della porta di casa. Ora la donna si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Lagonegro.