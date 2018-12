Pallavolo: Givova BCC Volley Cilento sconfitta ad Arzano

Stampa

Al “Domenico Rea” di Arzano, nell’incontro valevole per la nona giornata del campionato di pallavolo femminile B1, la Givova BCC Volley Cilento rimedia una sconfitta per 3-0 e non riesce nell’intento di guadagnare i primi punti della stagione. Le cilentane si sono arrese alle padrone di casa con i seguenti parziali: 25-21, 25-14, 25-12.

Nonostante un avvio con qualche incertezza di troppo, ben presto le giocatrici di coach Sassi si rifanno sotto e ricuciono il leggero gap iniziale. La prima frazione è molto spettacolare, vibrante, con un testa a testa appassionante fino alle battute finali. Sul 21-21 le partenopee sfruttano un’ottima rotazione in battuta, piazzando 4 break consecutivi e portando a casa il set per 25-21.

Il Volley Cilento parte molto bene nel secondo parziale (1-4), ma un black out improvviso fa sì che Arzano effettui in breve tempo aggancio e sorpasso. Il livello della battuta arzanese cresce considerevolmente col passare dei punti e la ricezione cilentana non sembra funzionare come nelle precedenti uscite. Molto rapidamente la seconda frazione si chiude con il punteggio di 25-14.

La reazione delle ospiti non arriva nel terzo set, nel quale la Luvo Barattoli prende il largo fin dalle battute iniziali e conserva con facilità il vantaggio fino al termine del match: 25-12.

La Givova BCC Volley Cilento è chiamata al riscatto sabato 15 dicembre, quando alle ore 18.00 riceverà la Expert Volley Palmi Reggio Calabria al “Palacilento” di Torchiara la per la decima giornata del girone D, nonché ultima partita del 2018.