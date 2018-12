Arriva il ciclone di Santa Lucia: pioggia e freddo anche nel salernitano

Stampa

Al freddo intenso di questi giorni si aggiunge una perturbazione, soprannominata il ciclone di Santa Lucia, perchè si manifesterà domani giovedì 13 dicembre nel giorno della protettrice degli occhi.

Si tratta di due perturbazioni che arrivano dall’Atlantico. Giovedì un vortice ciclonico si posizionerà sul medio/alto Tirreno facendo peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Le precipitazioni al Nord potranno risultare nevose anche in pianura, soprattutto sull’Emilia come a Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, miste a neve in Veneto come a Padova, mentre qualche ora di neve potrebbe interessare Vicenza. Nevicate deboli attese anche in Piemonte, come a Torino. La neve potrebbe cadere a quote prossime alla pianura anche in Toscana, come ad Arezzo, o quanto meno a quote collinari.

Rovesci e temporali invece interesseranno le coste tirreniche dal Lazio alla Campania (in particolare nelle province di Napoli e Salerno), anche con possibili grandinate e la formazione di trombe marine. La neve sugli Appennini cadrà sopra i 900-1000 metri.

Il ciclone di santa Lucia sarà seguito da un’altra perturbazione atlantica che venerdì 14 porterà ancora maltempo al Centro e in Emilia qui con neve copiosa in pianura. Piogge andranno ad interessare anche la Sicilia; più soleggiato il tempo al Nordovest anche se molto freddo.