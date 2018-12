Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola mercoledì 12 dicembre

Stampa

Ecco i titoli delle prime pagine sui giornali La Città, Metropolis, Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano LA CITTA’ il titolo di apertura è:

Movida e controlli assillanti? Nove in un anno. Solo un’attività in regola. Report dei carabinieri per tutta la provincia, la Polizia controlla la città e il litorale. Il comune di Salerno diviso tra leggi e “elasticità”. Cava replica: da noi regole condivise

Di lato: Il caso. I terreni del principe finiscono al Tar

Battipaglia. Antiparassitari. C’è il giro di vite

Il punto nascita. «Noemi, nata a Sapri Che non sia l’ultima»

La foto notizia: L’inferno ha un raccordo: Fratte. 200 milioni di lavori mai appaltati.

A centro pagina: Governale: «’Ndrangheta al porto, un rischio serio». Il Generale che guida la DIA.

Di spalla: Nocera Inferiore. Colpo di mano Torquato perde l’Ente d’Ambito

San Valentino Torio. Morto per un pugno Balletto delle perizie processo da rifare

Pontecagnano. Vivone si dimette Il “leghista” Sica torna in Consiglio.

Taglio basso: ‘Premio Torre’. L’intervista. «Sotto scorta per informare». Parla il giornalista Borrometi: le mafie hanno una nuova vitalità

Vietri sul Mare. Investire sui giovani Corto Globo in Costiera

I box in alto: La sentenza, Pellezzano. 2017, estate dei roghi due pesanti condanne

Sport. Tutti sotto esame. Faccia a faccia negli spogliatoi

Napoli. La serata amara. Sfuma il sogno della Champions

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

Precari, le cattedre a Natale. Assunzioni per 110 prof salernitani, 300 in Campania. Ma 1.432 restano in attesa. La scuola, il lavoro. Nomine di ruolo fuori stagione, è la prima volta. Franzese: coprire tutte le classi

Ed ancora: Nel mirino anche 100 certificati di servizio. L’inchiesta sui falsi titoli per insegnare

Di spalla: La mobilità, l’indagine. Salernitani in auto 12 giorni all’anno a passo di lumaca

La mobilità, la sicurezza. Controlli sul Viadotto Gatto il dossier slitta a dopo le feste

A centro pagina: «Clan calabresi in Cilento le mani sull’affare turismo». La legalità. Il direttore della Dia tra gli studenti della Consulta

Tragedia sfiorata a Eboli. Bloccata sui binari, arriva il treno donna si salva e accusa: sbarre killer

La foto notizia: Riscatto Salernitana il patto del day-after. Serie B. I senatori parlano al gruppo dopo il ko

Di lato: La politica. Sica: folgorato da Salvini sono pronto per le Europee

La sanità. Pronto soccorso. Sos sindacati «Ruggi, mancano medici e spazi»

Taglio basso: Centenari cilentani, il segreto della gioventù. Scatti e storie. Il libro fotografico sarà presentato alla Camera

I box in alto: La musica. De Luisa: io, sul podio del Festival di Napoli

Il fumetto. Piccininno: Trumoon tra i banchi del Severi

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Camorra: le nuove leve. L’incontro al ‘Tasso’. Un ricambio generazionale che permette alla malavita di rigenerarsi ed espandersi. Lo denuncia il direttore della Dia, Generale di Divisione dei Carabinieri Giuseppe Governale

A centro pagina: Le strategie per le Primarie. Segreteria Pd: De Luca si divide tra Martina e Zingaretti. Si resta alla finestra in attesa di Renzi. Nessuna conta e nessuna divisione

Di spalla: Pontecagnano. E’ morto Pietro Foglia un Dc di lungo corso.

Taglio basso: Farmacie intercomunali è caos. Sindacati all’attacco, lavoratori in stato di agitazione. Riguarda i Comuni di Salerno, Eboli, Scafati e Cava.

Eboli. Parcheggi, un nostro lettore denuncia: parcometri ingannevoli, multato 2 volte.

Pontecagnano. Vivone lascia. Sica torna in Consiglio Comunale

