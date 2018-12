Inizia l’avventura di Gregucci sulla panchina granata

Stampa

Il terzo ciclo di Gregucci sulla panchina della Salernitana è iniziato ufficialmente ieri pomeriggio, quando il tecnico pugliese ha diretto il suo primo allenamento in granata. Il mister ha ritrovato qualche sua vecchia conoscenza, a partire da Raffaele Schiavi, che proprio lui ha lanciato tra i professionisti, all’epoca della sua prima esperienza alla guida della Salernitana, nel 2004-2005.

In granata Gregucci ha ritrovato anche Vannucchi e Bocalon, allenati ad Alessandria. Il bomber veneto probabilmente sarà uno dei punti fermi della formazione che scenderà in campo domani all’Arechi contro il Foggia. Il neo allenatore granata sembra intenzionato a cambiare subito spartito tattico, a mandare in soffitta il 3-5-2 per affidarsi al 4-3-3. Gregucci si è consultato subito con i suoi collaboratori e ieri ha visto per la prima volta all’opera i granata.

Nella difesa a quattro che sarà opposta al Foggia quasi certamente la coppia di centrali sarà formata da Schiavi e Migliorini, mentre sulle corsie laterali sono stati messi alla prova Gigliotti e Pucino. Probabilmente Casasola partirà dalla panchina. Anche in mediana sono state effettuate varie prove, ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere Di Tacchio, affiancato da Akpa Akpro e Castiglia.

In avanti spazio, quasi certamente al tridente con Rosina, Bocalon e Jallow. Dovrebbe essere questo a grandi linee l’undici di partenza a cui Gregucci si affiderà per il suo esordio sulla panchina della Salernitana. Cambiando sistema di gioco, altri elementi finora in naftalina potrebbero essere gettati presto nella mischia, in attesa di recuperare anche le pedine non al top come Djavan Anderson, Di Gennaro, Vuletich e Odjer.