Gelo e neve a Salerno: ecco quanto durerà il freddo

Stampa

L’immagine della Stazione Marittima di Salerno imbiancata dalla neve rende al meglio la situazione meteo in queste ore a Salerno nella morsa del freddo e delle gelate. Sul Sud continua ad affluire aria gelida dai quadranti nord-orientali europei, responsabile non solo di un ulteriore generale abbassamento delle temperature, ma anche di condizioni di diffuso maltempo sulle nostre regioni adriatiche centro-meridionali e localmente sul resto del Sud, con la neve che scende fino in pianura e sulle aree costiere.

Il team del sito ilMeteo.it avvisa che anche nella giornata di oggi proseguiranno le nevicate anche sui settori interni della Campania e della Basilicata, con fenomeni fino al piano e sui litorali, proprio a causa delle basse temperature.

Attenzione ai venti, moderati o forti, che in qualche caso determineranno dei blizzard di neve, ovvero delle vere e proprie bufere. Piogge e neve a bassa quota, infine, sulla Sicilia settentrionale. Restano ai margini di questo peggioramento le regioni settentrionali, la Sardegna e il versante tirrenico, aree dove il sole è prevalente, salvo per isolati fenomeni nevosi sulle Alpi orientali di confine.

«Nel corso del weekend della Befana il tempo resterà instabile, prima al Sud, poi entro il termine della giornata dell’Epifania ancora sul medio Adriatico, a causa di un nuovo veloce impulso freddo – spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito – Le temperature tenderanno comunque ad aumentare nel fine settimana, sia nei valori massimi, sia in quelli minimi, con quota neve in rialzo».

LE PREVISIONI SU SALERNO. Le previsioni su Salerno raccontano di una minima ad 1° ed una massima non superiore a 7° nella giornata di domani sabato 5 gennaio. Nel giorno dell’Epifania si alzano le temperature e splenderà il sole con minima sui 5° e massima ad 11 gradi. La settimana comincia ancora con temperature gelide nella notte ma mercoled’ sono previsti temporali intensi

Foto Antonio Capuano