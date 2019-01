De Luca: «Confronto con Governo e Regioni del Nord sul federalismo»

Stampa

Bisogna avviare un confronto con il Governo e con le Regioni del Nord sul tema del federalismo, sapendo che è un tema decisivo che mette in discussione l’unità dell’Italia, e che può essere, a seconda delle decisioni che si prendono, un tema mortale per il Sud”.

E’ quanto denuncia il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del Consiglio regionale straordinario sul regionalismo differenziato, chiesto dalla minoranza di centrodestra.

“Io credo che dobbiamo chiedere in primo luogo – continua – di essere presenti alla discussione che riguarda Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, per una ragione semplice, perché l’articolo 119 della Costituzione obbliga a mantenere in vita un meccanismo di perequazione e di solidarietà nazionale, la fiscalità riguarda tutta l’Italia, e quindi dobbiamo ragionare insieme tutte le Regioni d’Italia, dobbiamo accettare la sfida dei costi standard, la sfida dell’efficienza”.

Per de Luca sarà fondamentale presentarsi come “un Sud che cammina a testa alta, che risana i bilanci, che non fa debiti, che non fa clientela politica, che ha titolo per discutere su un piano di pari dignità con le altre Regioni del Nord. Poi però dobbiamo pretendere anche che ci sia un meccanismo di perequazione, sia rispetto alla spesa storica, sia rispetto al divario di sviluppo e di occupazione che c’è fra Nord e Sud”.

“Questo sarà il centro del dibattito. S’intende lavorare per ridurre il divario tra Nord-Sud, sì o no? Se noi ci presentiamo come realtà meridionale con il volto del dinamismo e della correttezza credo che si siano margini per avere una discussione seria, ed evitare il pericolo di rottura dell’unità nazionale” conclude.