Le Cronache: Salernitana, c’è il Padova. Inizia un altro campionato

Stampa

‘Salernitana, c’è il Padova: inizia un altro campionato. Di Gennaro affiancherà Di Tacchio in regia, in attacco ci saranno i due Anderson a supporto di Jallow. Prima partita dopo la chiusura del mercato per i granata che cercano il riscatto dopo il capitombolo interno della settimana scorsa all’Arechi contro il Lecce’

Si apre così lo sport, la Salernitana sul quotidiano Le Cronache oggi in edicola

All’interno leggiamo anche: ‘I precedenti. L’unico successo dei granata in terra patavina lontano ben 67 anni. Il computo delle sfide giocate in Veneto vede ampiamente in vantaggio i padroni di casa con ben otto vittorie conquistate su quattordici gare disputate

Calaiò, le prime parole da neogranata… per il Parma: «Via non per mia scelta». E Bocalon riaccoglie il suo Venezia: «Non me ne sarei mai andato». I due attaccanti avvicendatisi alla Salernitana fanno discutere i tifosi con le loro dichiarazioni

Salerno Club, Salvatore Orilia: «La società ha fatto ciò che ha potuto». Il presidente del Club: «Mercato non esaltante»

CCSC, Riccardo Santoro: «C’è delusione, ma restiamo uniti». Il numero uno: «Sono mancati gli attesi rinforzi»