Pensioni: 496 domande per “quota 100” presentate in provincia di Salerno

Stampa

Ammontano ale domande per la pensione anticipata (cosiddetta «quota 100») presentate fino alle ore 13.00 di martedì 5 febbraio. Ad aggiornare continuamente i dati è l’Inps, secondo cui alle tra le città in testa figura Roma con 1.860 istanze inoltrate all’ufficio territoriale, seguita da Napoli (1.059) e Milano (764).

La graduatoria delle categorie vede nell’ordine lavoratori dipendenti (8.335), gestione pubblica (6.134) e, con ampio distacco, i commercianti (1.561). Al momento sono 496 le domande per “quota 100” presentate in provincia di Salerno.

Il pensionamento anticipato con quota 100 avvantaggerà soprattutto gli uomini del Nord, con carriere più lunghe e continue, secondo le stime presentate ieri dal presidente dell’Inps Tito Boeri in audizione al Senato. Gli uomini a fine anno saranno il 62,6% degli interessati alla misura contro il 37,4% delle donne.

Guardando alla distribuzione percentuale del maggior numero di pensioni a fine 2019 liquidate con quota 100 sul territorio il Nord rappresenta il 42,2% del totale, il Centro il 24,7% e il Sud e le Isole il 33%. Al momento le domande sono in percentuale più alta al Sud , perché le prime richieste arrivano da chi è rimasto senza lavoro.

Quota 100 è un trattamento “privilegiato” che sarà concesso a 650mila persone in tre anni per Boeri il quale sottolinea che con quattro anni di anticipo l’importo della pensione si riduce di più del 20 per cento. Questa riduzione è il portato sia della correzione attuariale vigente sulla quota contributiva che del lucro cessante associato al minor versamento contributivo data l’interruzione della carriera (c’è il divieto di cumulo con l’attività lavorativa).

A fronte del taglio di importo della pensione chi dovesse uscire con 62 anni e 38 di contributi percepisce però la pensione per un numero maggiore di anni. Questo porterà a un aumento della ricchezza pensionistica (calcolando l’importo che si riceve per il numero degli anni di speranza di vita residua) nell’ordine di 12mila euro in valore attuale per un soggetto che anticipa quattro anni rispetto alla vecchiaia e di 20mila euro rispetto all’anticipata.

ECCO I DATI NEL DETTAGLIO