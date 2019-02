Foggia, bimbo strangolato in casa: il fratello 14enne trova il corpo

Stampa

A trovare il corpo ormai privo di vita del bambino, è stato il fratello maggiore di 14 anni che, sconvolto, ha avvisato i genitori i quali, a loro volta, hanno lanciato l’allarme ai sanitari del Suem. All’arrivo del 118 però, è stato possibile solo constatare il decesso del bambino. Sul caso ora indagano i carabinieri ed i militari della sezione investigazioni scientifiche, che hanno il compito di ricostruire le dinamiche della tragedia.

Le indagini

Si tratta di una vera e propria tragedia quella che si è consumata nel pomeriggio della giornata di ieri, sabato 9 febbraio, dove in provincia di Foggia, a, un bambino di soliha perso la vita in casa. Nonostante non fosse da solo, i genitori non si sono accorti di quanto stava accadendo nel magazzino della casa in campagna.

Un pomeriggio drammatico quello che hanno avuto gli abitanti di Orsara di Puglia nella giornata di ieri, quando è giunta la tragica notizia della morte di una bambino di 9 anni presso la sua abitazione familiare.