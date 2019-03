Procreazione assistita: De Luca, un portale informativo in Campania

Stampa

Cominciamo ad aprire un portale informativo sulla procreazione medicalmente assistita” ha detto il governatore campano, Vincenzo De Luca che, parlando nel corso di un convegno della Società italiana della riproduzione umana.De Luca ha garantito che sarà data la più ampia informazione ai cittadini in seguito al decreto approvato il mese scorso.“Nel sito metteremo l’elenco di tutti i centri – ha aggiunto De Luca – perché i cittadini non devono impazzire per trovare il centro che possa dare loro una risposta”.In Campania sono circa diecimila, ha aggiunto De Luca, che chiedono questa prestazione con un mobilità passiva molto alta.“Non convenzioneremo centri speculativi – ha proseguito – e, rispettando tutte le norme sulla privacy, indicheremo i luoghi dove si registra un maggior successo”.

