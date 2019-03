Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola domenica 10 marzo

Stampa

Ecco i titoli delle prime pagine sui giornali Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

Sosta e Ztl, piano per l’estate. Centro storico aperto alle auto elettriche: svolta anche per i non residenti. La mobilità. Mezzi non inquinanti, parcheggi a tariffe agevolate: «Così rispettiamo la vocazione turistica»

Ed ancora: La battaglia. «Basta con i maxi-bus in Costiera». Sul web la sfida delle associazioni

Di spalla: I tempi della politica. M5S al giro di boa il nodo Campania per Di Maio e Fico

A centro pagina; Fonderie nei centri urbani non solo Pisano: ecco la mappa. L’ambiente. Oltre mille in tutta Italia, la maggioranza al Nord

Il caso. Nocera, l’area industriale non decolla «I nostri capannoni restano sulla carta»

La foto notizia: Granata dentro o fuori ultima notte per sognare. La Salernitana. Stasera il match con il Crotone

Di lato: L’inchiesta. Cariello indagato per corruzione «Campagna d’odio contro di me»

La sanità. Ruggi, è già allarme in vista delle ferie. «Troppi straordinari rinforzi in corsia»

Taglio basso: La musica/1. Verdi, passione teatro «Un simbolo di unità»

La musica/2. Battista: «Il Martucci nella perla di Hadid»

Pubblico / Indiscreto. La microillegalità esposta al pubblico rigetto (di Diego de Silva)

I box in alto: Il personaggio. Annalisa tra note e tattoo «Il mio mare sulla pelle»

La poesia. Grattacaso, versi sornioni in empatia con il mondo

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Benvenuti nel purgatorio. Porta Ovest: lavori di nuovo fermi. Domani sopralluogo di De Luca al sito di compostaggio: “Fiore all’occhiello”. Ma è chiuso da tre anni e c’è sempre l’inchiesta della Procura. Che fine ha fatto?

A centro pagina: Salernitana, i tifosi disertano. Gregucci, allarme difesa. Prevendita fiacca con il Crotone

De Luca se la canta e se la suona con la nuova stagione del Verdi. ‘Paga tutto la Regione’

Di lato: Pagani. Vergognoso furto al cimitero

Castel San Giorgio. Cave estrattive: l’ira del sindaco contro l’opposizione

Taglio basso: Il caseificio del boss fornisce il carcere. Gliinteressi di Marandino ad Acciaroli con il lido dei vip. Capaccio: il triangolo del latte si chiude con Maiale e Campione

Eboli. Cariello non spiega ma si limita alla solita fiducia nel pm

I legali di Squecco: “Provenienza lecita dei beni”. Scarlato: ricorso in Cassazione

I box in alto: Salerno. Esami al cuore: da domami sono a pagamento

