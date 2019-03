Stampa

Decretone: governo pone questione fiducia in Aula Camera

Sono 192.310 le domande del reddito di cittadinanza pervenute a Poste italiane dal 6 marzo a oggi di cui 166.710 presso gli uffici postali e 25.600 online. Lo comunica il gruppo Poste Italiane spiegando che le prime cinque regioni per numero di richieste sono la Lombardia con 26.492, la Campania con 25.486, la Sicilia con 21.071, il Piemonte con 18.118 e il Lazio con 17.971.

Il governo ha posto la questione di fiducia nell’Aula della Camera sul decreto con reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata sul testo che ha recepito le correzioni della commissione Bilancio. In Aula ha preso la parola a noma del governo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro