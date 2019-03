L’ex Bocalon punisce i granata, Venezia avanti a Salerno

Stampa

E’ il giorno di Salernitana – Venezia è il giorno della contestazione dei tifosi granata, almeno 4 mila, all’esterno dello stadio Arechi mentre la squadra sarà in campo per affrontare in uno scontro durissimo l’undici di Serse Cosimi. La squadra di Gregucci, in un Arechi deserto, si gioca la faccia e gran parte della stagione dopo tre sconfitte consecutive.

La zona rossa non è lontanissimi ed i lagunari faranno di tutto per accorciarla ancora.

Gregucci sa di giocarsi la panchina (in caso di passo falso non è escluso che possa pensare anche alle dimissioni) e ha deciso di giocarsi il tutto per tutto cambiano ancora modulo e schierando la Salernitana con il 4-4-1-1. Vertice offensivo sarà Djuric mentre alle sue spalle, complice l’assenza di Jallow per squalifica, Calaiò per affaticamento e André Anderson per scelta tecnica, giocherà Mazzarani.

L’ex Catania proverà a sfruttare anche le sue doti di tiratore scelto dalla distanza. Ma è a centrocampo che Gregucci ha preparato le maggiori novità. In mediana, infatti, Akpa Akpro e Di Tacchio saranno i centrali mentre ai loro lati agiranno Casasola e Djavan Anderson. I due esterni dovranno affiancare Mazzarani in fase di attacca camabiando volto alla squadra che passerebbe ad un 4-2-3-1.

In difesa scelte praticamente obbligate per Gregucci. Con Schiavi, Bernardini e Perticone infortunati e Mantovani a mezzo servizio, l’allenatore si ritrova con gli uomini contati. Davanti a Micai, giocheranno Pucino a destra e Lopez a sinistra con Migliorini e Gigliotti centrali.

Nelle fila dei lagunari occhio al grande ex, Riccardo Bocalon passato nella «sua» Venezia proprio nel mercato di riparazione di gennaio.

Si giocherà in un Arechi deserto. E’ il giorno della protesta degli ultras e dei tifosi che hanno deciso di disertare gli spalti per radunarsi fuori lo stadio e protestare dopo gli ultimi negativi risultati e il continuo sfumare degli obiettivi stagionali fissati.

Il report ufficiale, fornito ieri alle ore 19, ha documentato 1165 biglietti ceduti ai tifosi, 153 dei quali a Venezia. In Veneto sono stati tutti acquistati.

Il Venezia giocherà con il 3-5-2. Tra i pali ospiti Vicario, mentre la difesa sarà composta da Coppolaro, Modolo e Fornasier. A destra Lombardi (giocatore di proprietà Lazio) e Bruscagin, neolaureato in settimana, mentre Bentivoglio, St. Clair e Segre si disimpegneranno in mediana. In avanti l’ex Bocalon con Di Mariano mentre Citro fa parte degli infortunati. Il Messi di Fisciano è out assieme a Domizzi e Besea

SALERNITANA – VENEZIA Stadio Arechi ore 15

Le formazioni

SALERNITANA (4-4-1-1): Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti, Lopez; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, D.Anderson; Mazzarani; Djuric. A disp: Vannucchi, Mantovani, Odjer, Vuletich, Rosina, Minala, Memolla, Orlando, A.Anderson. All. Angelo Gregucci

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Modolo, Coppolaro, Fornasier; Lombardi, Bentivoglio, St Clair, Segre, Bruscagin; Di Mariano, Bocalon. A disp: Bertinato, Lezzerini, Cernuto, Garofalo, Mazan, Pinato, Zampano, Schiavone, Suciu, Zennaro, Rossi, , Vrioni. All. Serse Cosmi.

