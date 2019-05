Salerno: raid vandalico contro le auto in sosta, vetture danneggiate

Stampa

Ancora un raid vandalico contro le auto in sosta. E’ accaduto l’altra sera in via Raffaele Mauri a Mercatello, nella zona orientale di Salerno. Ignoti hanno preso un mattoncino che delimita la base di un albero sul marciapiedi per scagliarlo contro i vetri delle vetture parcheggiate. I danni sono ingenti.

Non è la prima volta che le macchine parcheggiate vengono prese di mira dai balordi. In tanti hanno chiesto alla nostra redazione maggiori controlli per prevenire fenomeni di questo tipo.

L’episodio si è verificato, tra l’altro, a pochi passi dalla sede della Polizia Provinciale