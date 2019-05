Il Mattino: Salernitana, carica Lotito «Crederci fino alla fine»

Stampa

‘Salernitana. La carica di Lotito. Una stagione in 90 minuti, blitz del co-patron in ritiro e faccia a faccia con la squadra: crediamoci fino alla fine. Menichini cerca il colpaccio che garantirebbe la salvezza. Spazio ai due Anderson e a Jallow con Djuric unica punta’

E’ l’apertura delle pagine dedicate alla Salernitana sul quotidiano Il Mattino oggi in edicola

All’interno leggiamo anche: ‘I precedenti. Quel rosso a Schiavi sventolato da Nasca’

Pillon «Ci tocca vincere ma loro sono disperati». I biancazzurri si giocano il quinto posto. La flessione nel 2019: solo quattro successi. «Il tecnico del cavalluccio sa come affrontare queste situazioni. Arbitri? Noi spesso sfavoriti»

Il sostegno. Gli ex granata d’Abruzzo «Il centenario si festeggia in B». Rachini, Donateli e Di Battista salernitani d’adozione: tifiamo per l’ippocampo con tutto il cuore.