Le Cronache; Salernitana: un solo grido, vincere

‘Salernitana, 100 anni in 90 minuti. Solo conquistando la vittoria a Pescara i granata sarebbero salvi. Play out in caso di pari, serie C se ci fosse il ko. Ultima partita stagionale per Micai e compagni che si giocano il tutto per tutto contro un avversario in piena lotta per la qualificazione ai play off. Servirà un’impresa per salvare l’anno del centenario’

All’interno leggiamo anche: ‘I precedenti. Adriatico stadio maledetto per i colori granata: l’ultimo successo risale a 14 anni fa. Nel 1996 Giampaolo negò la serie A a Pisano e soci. Sono in tutto 31 le sfide tra le due squadre disputate in Abruzzo. La prima volta nel 1945/46 terminò 5-1. L’ultimo ko lo scorso anno: finì 1-0 con rete decisiva siglata da Brugman direttamente su calcio di punizione

Il commento. La carica degli 800 cuori granata per conquistare la salvezza. Esaurito il settore ospiti, la torcida salernitana spera nel miracolo. Il ritorno di Leonardo Menichini ha riacceso quella fiammella di speranza ed orgoglio negli appassionati

I numeri. Entrambe le squadre fragili nei primi 15’. Trecentesima in Italia per Milan Djuric

Il commento dei tifosi. Tutto in 90 minuti: oggi si tifa e si spera

Fiducia nell’arrivo di Menichini. I sostenitori granata fiduciosi in una ripresa della squadra nella delicata sfida salvezza di oggi

Il caso. La richiesta della Procura Federale: Palermo in C. Il procuratore Pecoraro ha chiesto al termine dell’udienza l’ultimo posto in classifica per il club rosanero. La sentenza arriverà lunedì e potrebbe sconvolgere la lotta play off e salvezza

Bagarre salvezza. Tra incubo retrocessione, ipotesi play out e speranza salvezza: cinque squadre in lotta negli ultimi novanta infuocati minuti. L’undici granata ha la situazione più complicata, la classifica avulsa e gli scontri diretti potrebbero condannarlo