“La fame non va in vacanza”, successo a Salerno per il gazebo del Banco Alimentare

Si è svolta anche a Salerno nel primo week-end di Giugno, con successo l’iniziativaorganizzata dalper sensibilizzare la pubblica opinione sul dramma della povertà e raccogliere fondi da destinare all’attività di mense solidali, persone e famiglie in difficoltà.

Mediante un’offerta minima, presso i banchetti allestiti in tutta Italia ed in molte città della Campania, i donatori hanno ricevuto una confezione speciale con due gustosissimi barattoli di marmellata. Un prodotto perfetto per una prima colazione sana per la qualità del prodotto e buona perché solidale.

Salerno e Napoli sono state tra le città italiane più sensibili all’iniziativa solidale. La scorta di mille confezioni è stata esaurita in poche ore. Ma chi volesse contribuire comunque alla campagna trova tutte le info sul sito www.bancoalimentare.it

Il Banco Alimentare è un’organizzazione solidale che combatte contro lo spreco alimentare e pratica solidarietà nei riguardi di chi è talmente povero da non riuscire ad avere neanche la certezza di un pasto al giorno. E’ un’organizzazione capillare che raccoglie cibo in scadenza dalla grande distribuzione o mediante collette alimentari mettendolo a disposizione di enti ed associazioni impegnati nella gestione di mense solidali o nella distribuzione di pacchi alimentari.

Insieme alla raccolta e distribuzione del cibo sono molto importanti anche le iniziative di sensibilizzazione per un consumo responsabile, ecosostenibile, coerente con il territorio.