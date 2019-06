Salerno: Piazza Cacciatore tra degrado ed incuria, la foto denuncia

Stampa

Inaugurata dopo un restyling nell’agosto del 2016,nel quartiere di Torrione a Salerno oggi versa in uno stato di degrado ed abbandono. A testimoniarlo queste foto scattate in giornata da un nostro lettore ed inviata in redazione.

Dalle immagini oltre alle solita campana per la raccolta del vetro trasformata in micro discarica a cielo aperto, si nota l’incuria per la manutenzione del verde con la vegetazione delle aiuole cresciute in modo selvaggio.

Eppure, appena tre anni fa, l’Amministrazione aveva consegnato ai residenti un’area urbana attrezzata con tanto di piantine di geranio odoroso, uno scivolo e una giostrina per bambini. All’epoca il Sindaco Napoli temeva le solite azioni “cafoni” da parte di vandali e di coloro che non rispettano la cosa pubblica.