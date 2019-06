Il Mattino: Salernitana, sorpresa Casasola nel tridente con Djuric e Jallow

Stampa

‘Casasola c’è con un posto nel tridente. La mossa a sorpresa: l’esterno argentino sostituirà Orlando per frenare la verve di Lombardi sulla fascia sinistra del Venezia. La Salernitana è già in laguna. A centrocampo Akpa scalza Minala. Difesa confermata per necessità’

E’ l’apertura delle pagine dedicate alla Salernitana sul quotidiano Il Mattino oggi in edicola

All’interno leggiamo anche: ‘Lo scenario. Bocalon, Rossi e Garofalo

ancora insidie dagli ex. L’attaccante veneto ha fatto flop nel match d’andata. Occhio a Citro

Menichini contro Cosmi specialisti dei playout. La sfida nella sfida: il mister granata ha puntato a restituire serenità al team. Tutt’altro approccio per il tecnico rivale che ha creato un clima da «noi contro tutti»

La trasferta. Ultras al Penzo, l’obiettivo è quota 1000

Dirige Aureliano l’arbitro «rigorista»