Le Cronache: Alitalia, il proprietario della Salernitana distratto da altre vicende

‘Salerno scende in campo con i granata. La carica dei mille per restare in serie B. Ennesima prova d’amore dei tifosi: domani al Penzo la formazione di Menichini non sarà sola. Nonosntate il costo dei biglietti fissato a due euro e gli appelli di Tacopina, gli ultras del Venezia pronti a restare all’esterno dello stadio

E’ l’apertura delle pagine dedicate alla Salernitana sul quotidiano Le Cronache oggi in edicola

All’interno leggiamo abche: ‘Al Penzo fischierà Aureliano

della sezione di Bologna

Menichini conferma il 4-3-3: pronte almeno due novità nell’undici iniziale. La squadra è partita alla volta del ritiro di mestre, che sarà teatro oggi della seduta di rifinitura. Pronto Casasola, ballottaggio a centrocampo

Tv. Non ci sarà la diretta Rai. La gara di domani del Penzo sarà trasmessa soltanto da Dazn

L’intervista. «Tiferò Venezia anche se non doveva fare i play out». / L’ex bomber veneto ora a Dazn, Stefan Schwooch: «Il Palermo andava retrocesso»