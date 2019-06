Stampa

L’estate non è ancora ufficialmente iniziata ma arrivano già i primi dati sull’abbandono dei cani in vista delle vacanze. Secondo l’Aidaa, Associazione Italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente sono già 361 i cani abbandonati dal 30 magio al 2 giugno.

La regione dove si è registrato il maggior numero di abbandoni è la Puglia con 110 episodi. Seguono Sicilia (54), Sardegna (51), Campania (44) ed Emilia Romagna (38). Basse, invece, le segnalazioni di animali vaganti provenienti da Umbria e Marche.

É di queste ore la notizia della storica sentenza del Tar del Lazio. La sentenza 176 dell’11 marzo 2019, secondo la quale deve ritenersi illegittima l’ordinanza dei Comuni che vietano l’ingresso in spiaggia dei cani.

Fonte IrpiniaNews