Trapani, ultimo arrivo: ecco la nuova Serie B 2019/20

Dopo due stagioni, il Trapani festeggia il ritorno in Serie B grazie alla vittoria per 2-0 nel ritorno della finale playoff sul Piacenza giocato al Provinciale. Due gol, uno per tempo, hanno regalato il successo ai granata che completano così il quadro della nuova Serie B dopo gli arrivi del Pordenone, dell’Entella, della Juve Stabia e del Pisa dalla Lega Pro.Salvo sorprese estive dai tribunali, l’organico della cadetteria per la stagione 2019/2020 è ormai al completo. Dopo un campionato a 19 squadre, dunque, la cadetteria italiana torna ad abbracciare il format a 20 per mezzo delle cinque promozioni dalla Serie C. Dopo Entella, Pordenone e Juve Stabia, vincitrici dei tre gironi, e Pisa vincitore dell’altro Playoff del campionato di terza serie, cui si aggiungono le retrocesse dalla A, Chievo, Frosinone ed Empoli, tocca al Trapani andare ad occupare l’ultima casella mancante. Ricapitolando, le regioni più rappresentate nella prossima stagione saranno la Campania, con Salernitana, Benevento e Juve Stabia, e la Toscana con Empoli, Livorno e Pisa. Seguono, con due squadre a testa, Calabria (Cosenza e Crotone), Liguria (Spezia e Virtus Entella), Sicilia (Palermo e Trapani) e Veneto (Chievo e Cittadella). Infine, ci sono Abruzzo (Pescara), Lazio (Frosinone), Lombardia (Cremonese), Marche (Ascoli) e Umbria (Perugia). La new entry è il Friuli-Venezia Giulia rappresentato da Pordenone.

Ecco l’organico completo della serie B 2019/2020

Ascoli (Le Marche)

Benevento, Juve Stabia, Salernitana (Campania)

Cittadella, Chievo Verona (Veneto)

Cosenza, Crotone (Calabria)

Cremonese (Lombardia)

Empoli, Livorno, Pisa (Toscana)

Frosinone (Lazio)

Palermo, Trapani (Sicilia)

Perugia (Umbria)

Pescara (Abruzzo)

Pordenone (Friuli Venezia Giulia)

Spezia, Virtus Entella (Liguria)