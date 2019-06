Centenario Confindustria Salerno: ecco le iniziative

Stampa

La presentazione ufficiale del Centenario di Confindustria Salerno ha avuto il via con il taglio del nastro della mostra dell’Opera “Cento Anni di Confindustria Salerno: il futuro nel segno dell’impresa”, una serie di quadri su tela, realizzati da studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno, interpretando in maniera creativa i concetti di “impresa”, “Salerno”, “storia”, “futuro” e “identità”.

Il Centenario di Confindustria Salerno non sarà celebrato solo come una felice ricorrenza, ma interpretato come l’occasione per comunicare i valori delle imprese, unendo insieme memoria, proposte, talenti territoriali e identità collettiva.

La costituzione formale del «Fascio industriale della provincia di Salerno» – che segna a tutti gli effetti l’atto di nascita dell’Unione degli Industriali di Salerno, aderente fin dalle origini a Confindustria – è del 16 agosto 1919.

Agli inizi degli anni venti l’organizzazione assunse una fisionomia più stabile: alla sede provinciale del «fascio industriale» aderirono tutti i principali gruppi industriali della provincia, fino ad adottare la denominazione di «Unione Industriale Commerciale Agricola della provincia di Salerno».

Per l’anniversario è stato realizzato un apposito logo del Centenario con l’immagine coordinata, ideati e realizzati da FG Industria Grafica.

Un’attenzione centrale sarà rivolta al tema del lavoro su cui sarà organizzato un Focus insieme alle Organizzazioni Sindacali.

Il calendario delle iniziative è ampio, alcune già realizzate ed altre in programma:

Maglia del Centenario – Il 16 Maggio 2019 nel corso del workshop “L’azienda scende in campo – le dinamiche sportive applicate alle aziende”, organizzato in collaborazione con AICAS – Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport, è stata presentata la Maglia celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno che sarà indossata dalle Società Sportive del territorio in una delle competizioni agonistiche del 2019.

#PerfectlyMatching – Un incontro tra il mondo del dottorato di ricerca universitaria e quello imprenditoriale che si è tenuto lo scorso 14 giugno in partnership con il DIIn dell’Università degli Studi di Salerno. Sono stati presentati 15 progetti di ricerca ad alto impatto innovativo.

MUSIC ART FOOD 2019 – Questa sera alle 20.30 presso il Complesso Monumentale San Giovanni di Cava de’ Tirreni, avrà luogo l’evento di beneficenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, in favore della Fondazione Comunità Salernitana per progetti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro di persone con disabilità.

Innovation Road Lab – Il Progetto – promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager e in partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia – è destinato a 25 Imprenditori che affidano le loro idee a 25 Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia.

“Salerno in Vela” – “Salerno in Vela” è il del nome della Veleggiata organizzata in collaborazione con tutti i circoli velici salernitani. La manifestazione velica si svolgerà il prossimo 7 luglio nello specchio d’acqua che va dal Marina d’Arechi al Porto Masuccio Salernitano. Il programma dell’iniziativa si articolerà in diversi momenti fra il 6 e 7 luglio 2019:

– “Salerno in Vela” è il del nome della Veleggiata organizzata in collaborazione con tutti i circoli velici salernitani. La manifestazione velica si svolgerà il prossimo 7 luglio nello specchio d’acqua che va dal Marina d’Arechi al Porto Masuccio Salernitano. Il programma dell’iniziativa si articolerà in diversi momenti fra il 6 e 7 luglio 2019: Sabato 6 Luglio ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village – Presentazione della Manifestazione e aperitivo di benvenuto per armatori e ospiti. A seguire i partecipanti potranno prendere parte alla serata musicale organizzata dal Marina d’Arechi Port Village.

Domenica 7 Luglio ore 10:30 presso la Lega Navale italiana – Briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione con i partecipanti.

Domenica 7 luglio ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

Domenica 7 luglio ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno – Premiazioni e a seguire cena-party con estrazione e assegnazione di numerosi premi (salernoinvela.it).

Vi Racconto la mia musica – Confindustria Salerno, in collaborazione con l’Associazione Tempi Moderni e AIS-Associazione Italiana Sommelier, organizza per il prossimo 18 luglio alle ore 20.30 a Giovi – presso Tenuta dei Normanni – l’evento “Vi racconto la mia Musica”. Sei imprenditori racconteranno passioni, aneddoti e ricordi attraverso una playlist di 3 brani musicali da loro selezionati, intervenendo a una conversazione informale, diretta da Andrea Volpe, ideatore e direttore artistico del Premio Fabula e voce di RTL, intervistati da Carlo Pecoraro, giornalista e critico musicale e da Mario Maysse, esperto di musica. Dopo il talk, una speciale band coinvolgerà il pubblico con una scaletta di cover. La serata – realizzata con il contributo di Fontel – prevede inoltre un aperitivo di benvenuto, curato per la selezione dei vini dall’AIS e per la degustazione di prodotti tipici dal GAL – Terra è Vita.