Mezzaroma svela la maglia celebrativa del centenario della Salernitana

Stampa

Il Centenario non finisce qui. C’è attesa per la conferenza stampa della Salernitana che svelerà le iniziative studiate per celebrare un secolo di vita del club. Sarà svelata la maglia celebrativa per il Centenario insieme alle altre iniziative previste dalla società.

Magari nel corso della conferenza stampa si riuscirà a sapere qualcosa di più sulla prossima stagione. A cominciare dalla sede del ritiro estivo che, a quanto pare, non è stata ancora stabilita.

Tra meno di un mese dovrebbe partire la preparazione per il campionato di serie B 2019/2020 ma, al momento, non si sa dove. Da scartare le soluzioni adottate negli ultimi anni, come Rivisondoli, Sarnano, Cascia o Roccaporena perché sono già occupate da altre squadre. Si potrebbe ipotizzare San Vito di Cadore al nord oppure la più vicina Castel di Sangro in Abruzzo. A meno che la società non opti per San Gregorio Magno.