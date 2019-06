Stampa

Attimi di paura nel pomeriggio sull’Autostrada A2 del Mediterraneo dove un furgone con a bordo una famiglia di Gragnano ha preso improvvisamente fuoco sulla corsia Sud tra gli svincoli di Pontecagnano e Battipaglia. Secondo quanto riportato dal sito OndaNews l’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Scudo ha iniziato a cacciare fumo dal cofano prima di essere avvolta dalle fiamme.

Fortunatamente il conducente è stato abile ad accostarsi al guard rail e tutti gli occupanti sono riusciti ad allontanarsi. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche la Polizia Stradale di Eboli che ha soccorso la malcapitata famiglia. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma il furgone è andata distrutto. Vacanze rovinate per la famiglia partenopea che si stava dirigendo in Calabria.

Fonte: OndaNews

La foto è di archivio