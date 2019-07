Da martedì 2 luglio “il Quotidiano del Sud in edicola a Salerno a 1 euro

Stampa

Da martedì 2 luglio “il Quotidiano del Sud – l’ALTRAVOCE dell’Italia” sarà distribuito anche in tutte le edicole della provincia di Salerno al prezzo di 1 euro.

Il giornale, diretto da Roberto Napoletano, già presente a Napoli, Roma, in Basilicata, Calabria e nelle maggiori città del Nord, si propone di raccontare la vita economica, politica e sociale delle nostre comunità con disincanto e spirito di verità, segnalando vecchie e nuove “rapine” ai danni del Mezzogiorno.

Da tre mesi in edicola, “il Quotidiano del Sud – l’ALTRAVOCE dell’Italia”, che è il primo organo di informazione dichiaratamente meridionalista, è già diventato un autorevole punto di riferimento per quanti intendono costruire una nuova storia meridionale caratterizzata da giustizia sociale ed equità.

«Siamo felici della nostra presenza a Salerno, che è una capitale del “Sud di dentro”, perché riassume e propone nella sua ricchezza storica e sociale pezzi del Mezzogiorno fino ad oggi raccontati senza spirito di verità. È una comunità allargata e aperta, nella quale si rivelano, più che in una metropoli, valori, storia e anima di un popolo. Si tratta di una conquista editoriale – sostiene il direttore Roberto Napoletano – che rappresenta per noi e per i lettori un decisivo punto di incontro con Calabria, Basilicata e tutto il resto del Mezzogiorno. Direi che è uno sbocco naturale della nostra sfida editoriale, nella quale tanto crediamo. Le grandi tradizioni civili di Salerno e della sua meravigliosa provincia ci saranno di aiuto, perché ci consentiranno di allargare il nostro fascio di verosimiglianze. Saremo di conseguenza più puntuali, diretti e schieratissimi al servizio delle comunità».