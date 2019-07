Stampa

La Salernitana cerca un difensore centrale. In queste ore si fa con insistenza il nome di Billong del Benevento. Lo scrive Le Cronache. I rapporti tra le società sono ottimi e l’affare potrebbe decollare a breve. Stesso dicasi per l’esterno Lombardi.

Di proprietà della Lazio, ha disputato un’ottima stagione al Venezia e potrebbe fare al caso della Salernitana vista la sua ottima capacità di ricoprire tutta la fascia di centrocampo.

In attesa dell’ufficialità dell’ingaggio di Firenze, vanno registrati due movimenti in uscita. Passano in prestito alla Sambenedettese, altro club amico, i due attaccanti Cernigoi e Volpicelli.