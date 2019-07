Le Cronache; La voglia feroce di Ventura: «Riporterò i 25mila all’Arechi»

Stampa

‘La voglia feroce di Ventura: «Riporterò i 25mila all’Arechi» Presentazione ufficiale del nuovo tecnico: «Mi aspetto entro il 18 luglio sette o otto acquisti, il lavoro in ritiro è fondamentale». «Salerno non è un passo all’indietro ma magari l’inizio per un salto in avanti. Non sono qui per la A, ma per creare i presupposti perché se lo fai prima o poi in massima serie ci arrivi. Voglio ridare un’anima alla squadra e l’orgoglio alla tifoseria»

E’ l’apertura delle pagine dedicate alla Salernitana sul quotidiano Le Cronache oggi in edicola.

All’interno leggiamo anche: ‘La rabbia del mister. «La Nazionale?

Due sconfitte hanno cancellato 34 anni di carriera»

Mercato. Occhi sul centrale Rajkovic, svincolatosi dal Palermo

La Cremonese piomba su Ceravolo, assalto a Moncini . L’esperto centrale potrebbe firmare per la Lazio ed essere girato ai granata. Juve Stabia su Schiavi, Cesena su Perticone

Lotito: «Gian Piero è il tecnico ideale per il palato fine dei salernitani». Sul mercato: «Non vogliamo nomi che vengano a Salerno solo per svernare». «È stato mortificante doverci giocare la salvezza ai rigori, il nostro obiettivo è quello di puntare ai vertici del campionato. Da qui la scelta del tecnico»

La gag. «Lo stipendio? Avevo dei soldi da parte che ho dato al presidente» . «E io accetto subito” – la risposta del patron che ha poi svelato: «C’è un premio per il mister in caso di promozione»

La nuova stagione. Continuano le visite mediche al Check Up:

oggi toccherà ai neo acquisti Firenze e Lombardi. Primo giorno per Calaiò, Pucino, Casasola e per i nuovi Morrone e Maistro. Nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento

Il caso. «De Luca? Ognuno faccia il suo mestiere». la replica di Lotito