Tre scosse di terremoto in poche ore: paura in Campania ma nessun danno

Terremoto nella notte del 12 luglio tra Campania e Basilicata. Ben tre le scosse rilevate dai sismografi. La più intensa, di magnitudo 3.2 (dati INGV), e profondità di 21 chilometri, ha avuto come epicentro Satranio di Lucania, in provincia di Potenza, al confine con la Campania.

Erano le 23 e 50 quando il terremoto ha svegliato centinaia di residenti in Basilicata facendo temere il peggio. La scossa è stata avvertita anche nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Alcune persone sono scese in strada.